Олег Иванов спешит избавиться от актива Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске выставлен на продажу SPA-центр на проспекте Победы, принадлежащий депутату гордумы Олегу Иванову. Речь идет о LYNX-CLUB, переоборудованном в 2015 году из бывшего кинотеатра «Заречье». За объект просят 300 млн рублей.

«Дeйcтвyющий гoтoвый бизнec, кoммepчecкaя нeдвижимocть и зeмeльный yчacтoк Пpoдaжa: CPOЧHAЯ, paccмoтpим вce вapиaнты Kaтeгopия бизнeca: гocтиничный бизнec, paзвлeчeния и oтдыx, SPA и caлoны кpacoты», — говорится в объявлении на сайте Business Asset.

LYNX-CLUB позиционируется как бизнес-отель. В нем 11 номеров, из них четыре — класса «премиум». Большую часть здания занимают бассейны и сауны. Иванов строил LYNX-CLUB вместе с депутатом ЗСО Александром Мотовиловым. Затем депутаты разделили бизнес, и SPA-центр, зарегистрированный как ООО «Аквагород», достался Иванову. «Аквагород» попал в список фирм депутата, которые сейчас пытаются банкротить кредиторы. Иванов на звонок URA.RU не ответил.

В гордуме Иванов работает третий срок подряд. Его фирмы специализируются на возведении и ремонте офисных зданий, главным образом для правоохранительных структур и судебных органов. В сентябре 2021 года в офисах бизнес-структур Иванова появились сотрудники регионального УФСБ. Обыскам силовиков предшествовал аудит Контрольно-счетной палаты по расходу бюджетных средств на строительство корпуса психоневрологической больницы.

О финансовых претензиях к депутату заявили областные власти, «Челябинвестбанк» и ФНС. Суммы исков достигают нескольких сот миллионов рублей.

За объект просят 300 млн рублей Скрин: Business Asset

Большую часть здания составляют бассейны и сауны Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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