Генпрокуратура РФ просит признать террористическим «Колумбайн»

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористическим движение «Колумбайн». Об этом рассказала в пресс-службе Верховного суда.
«Дело будет слушаться 2 февраля в 14 часов. Заседание закрытое», — цитирует РАПСИ заявление пресс-службы суда.
Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи массового убийства в образовательных учреждениях. В 1999 году подростки открыли стрельбу в школе «Колумбайн» (США). В результате умерли 13 человек.
В российских школах после инцидентов с массовым расстрелом учащихся и персонала установят камеры, которые будут распознавать людей с оружием. Такую систему тестирует компания NtechLab в Самаре. Камеры в случае угрозы будут передавать сигнал на пункт охраны. Если охрана вовремя не отреагирует, то система автоматически заблокирует входы, подаст сигнал тревоги и сообщит об угрозе в полицию.
Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористическим движение «Колумбайн». Об этом рассказала в пресс-службе Верховного суда. «Дело будет слушаться 2 февраля в 14 часов. Заседание закрытое», — цитирует РАПСИ заявление пресс-службы суда. Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи массового убийства в образовательных учреждениях. В 1999 году подростки открыли стрельбу в школе «Колумбайн» (США). В результате умерли 13 человек. В российских школах после инцидентов с массовым расстрелом учащихся и персонала установят камеры, которые будут распознавать людей с оружием. Такую систему тестирует компания NtechLab в Самаре. Камеры в случае угрозы будут передавать сигнал на пункт охраны. Если охрана вовремя не отреагирует, то система автоматически заблокирует входы, подаст сигнал тревоги и сообщит об угрозе в полицию.