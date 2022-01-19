Генпрокуратура РФ просит признать террористическим «Колумбайн»

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Продление срока ареста Бикмансурова в Дзержинском районном суде. Пермь, суд дзержинского района перми
В Верховном суде проведут заседание по движению «Колумбайн» Фото:

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористическим движение «Колумбайн». Об этом рассказала в пресс-службе Верховного суда.

«Дело будет слушаться 2 февраля в 14 часов. Заседание закрытое», — цитирует РАПСИ заявление пресс-службы суда.

Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи массового убийства в образовательных учреждениях. В 1999 году подростки открыли стрельбу в школе «Колумбайн» (США). В результате умерли 13 человек.

В российских школах после инцидентов с массовым расстрелом учащихся и персонала установят камеры, которые будут распознавать людей с оружием. Такую систему тестирует компания NtechLab в Самаре. Камеры в случае угрозы будут передавать сигнал на пункт охраны. Если охрана вовремя не отреагирует, то система автоматически заблокирует входы, подаст сигнал тревоги и сообщит об угрозе в полицию.

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Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с просьбой признать террористическим движение «Колумбайн». Об этом рассказала в пресс-службе Верховного суда. «Дело будет слушаться 2 февраля в 14 часов. Заседание закрытое», — цитирует РАПСИ заявление пресс-службы суда. Колумбайн-сообщества пропагандируют идеи массового убийства в образовательных учреждениях. В 1999 году подростки открыли стрельбу в школе «Колумбайн» (США). В результате умерли 13 человек. В российских школах после инцидентов с массовым расстрелом учащихся и персонала установят камеры, которые будут распознавать людей с оружием. Такую систему тестирует компания NtechLab в Самаре. Камеры в случае угрозы будут передавать сигнал на пункт охраны. Если охрана вовремя не отреагирует, то система автоматически заблокирует входы, подаст сигнал тревоги и сообщит об угрозе в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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