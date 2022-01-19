США предложили России два способа решить проблему с Украиной

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Пресс-конференция по екатеринбургскому этапу международного турнира по женскому волейболу “Лига Наций”. Екатеринбург, флаг сша, соединенные штаты америки, usa
В США планируют придерживаться дипломатического подхода для решения конфликта Фото:
новость из сюжета
Переговоры России и НАТО

У России есть два пути в ситуации с Украиной, Москва может проводить деэскалацию конфликта или возобновлять агрессию. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

«В тесных консультациях с нашими партнерами на Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России — дипломатический, путь диалога — чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь — если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается в конфликте и суровых последствиях», — заявил Блинкен, трансляция встречи велась на youtube-канале Госдепартамента США.

По его словам, предпочтительнее дипломатический путь развития событий. В США настроены придерживаться дипломатии. Если эта стратегия не принесет результатов, то это будет из-за того, что Россия выбрала другой путь, а не потому, что США, Украина и Европа не пробовали мирно решать разногласия, заявил Блинкен.

В НАТО ждут, что Россия проведет деэскалацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что РФ агрессор и использует силу против Украины. В России настаивают на требованиях, чтобы в альянс не включали Украину. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток. По словам Столтенберга, НАТО готовы к диалогу с РФ, но не пойдут на компромисс по ключевым требованиям, пишет RT.

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У России есть два пути в ситуации с Украиной, Москва может проводить деэскалацию конфликта или возобновлять агрессию. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «В тесных консультациях с нашими партнерами на Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России — дипломатический, путь диалога — чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь — если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается в конфликте и суровых последствиях», — заявил Блинкен, трансляция встречи велась на youtube-канале Госдепартамента США. По его словам, предпочтительнее дипломатический путь развития событий. В США настроены придерживаться дипломатии. Если эта стратегия не принесет результатов, то это будет из-за того, что Россия выбрала другой путь, а не потому, что США, Украина и Европа не пробовали мирно решать разногласия, заявил Блинкен. В НАТО ждут, что Россия проведет деэскалацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что РФ агрессор и использует силу против Украины. В России настаивают на требованиях, чтобы в альянс не включали Украину. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток. По словам Столтенберга, НАТО готовы к диалогу с РФ, но не пойдут на компромисс по ключевым требованиям, пишет RT.
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