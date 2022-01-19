США предложили России два способа решить проблему с Украиной

19 января 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

В США планируют придерживаться дипломатического подхода для решения конфликта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Переговоры России и НАТО У России есть два пути в ситуации с Украиной, Москва может проводить деэскалацию конфликта или возобновлять агрессию. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «В тесных консультациях с нашими партнерами на Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России — дипломатический, путь диалога — чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь — если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается в конфликте и суровых последствиях», — заявил Блинкен, трансляция встречи велась на youtube-канале Госдепартамента США. По его словам, предпочтительнее дипломатический путь развития событий. В США настроены придерживаться дипломатии. Если эта стратегия не принесет результатов, то это будет из-за того, что Россия выбрала другой путь, а не потому, что США, Украина и Европа не пробовали мирно решать разногласия, заявил Блинкен. В НАТО ждут, что Россия проведет деэскалацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что РФ агрессор и использует силу против Украины. В России настаивают на требованиях, чтобы в альянс не включали Украину. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток. По словам Столтенберга, НАТО готовы к диалогу с РФ, но не пойдут на компромисс по ключевым требованиям, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

У России есть два пути в ситуации с Украиной, Москва может проводить деэскалацию конфликта или возобновлять агрессию. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. «В тесных консультациях с нашими партнерами на Украине и нашими союзниками в Европе мы предложили два пути России — дипломатический, путь диалога — чтобы решить разногласия мирным путем, перейти к деэскалации. Другой путь — если Россия решит возобновить свою агрессию против Украины, заключается в конфликте и суровых последствиях», — заявил Блинкен, трансляция встречи велась на youtube-канале Госдепартамента США. По его словам, предпочтительнее дипломатический путь развития событий. В США настроены придерживаться дипломатии. Если эта стратегия не принесет результатов, то это будет из-за того, что Россия выбрала другой путь, а не потому, что США, Украина и Европа не пробовали мирно решать разногласия, заявил Блинкен. В НАТО ждут, что Россия проведет деэскалацию. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что РФ агрессор и использует силу против Украины. В России настаивают на требованиях, чтобы в альянс не включали Украину. Также Москва хочет, чтобы НАТО не расширялись на восток. По словам Столтенберга, НАТО готовы к диалогу с РФ, но не пойдут на компромисс по ключевым требованиям, пишет RT.