ФСБ занялась мэрией Магнитогорска

Ревизоры проверили администрацию Магнитогорска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уголовное дело, при оперативном сопровождении УФСБ по Челябинской области, возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона (КСП), речь идет о причинении ущерба бюджету.

«Следственным отделом Правобережного района города Магнитогорска СКР по региону возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе ревизии выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов. Общая сумма причиненного ущерба бюджету города превысила 10 млн рублей», — заявили URA.RU в КСП.

В пресс-службе мэрии Магнитогорска пока не смогли прокомментировать URA.RU данную информацию. Проверка Магнитогорска проводилась осенью 2020 года. Последний раз такая ревизия проходила в 2013 году, но тогда город проверяли только по ряду показателей. Материалы проверки согласно регламенту поступают в правоохранительные органы.

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