19 января 2022
18 января 2022

ФСБ занялась мэрией Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Магнитогорск. Челябинская область, администрация магнитогорска
Ревизоры проверили администрацию Магнитогорска Фото:

Уголовное дело, при оперативном сопровождении УФСБ по Челябинской области, возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона (КСП), речь идет о причинении ущерба бюджету.

«Следственным отделом Правобережного района города Магнитогорска СКР по региону возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе ревизии выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов. Общая сумма причиненного ущерба бюджету города превысила 10 млн рублей», — заявили URA.RU в КСП.

В пресс-службе мэрии Магнитогорска пока не смогли прокомментировать URA.RU данную информацию. Проверка Магнитогорска проводилась осенью 2020 года. Последний раз такая ревизия проходила в 2013 году, но тогда город проверяли только по ряду показателей. Материалы проверки согласно регламенту поступают в правоохранительные органы.

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Уголовное дело, при оперативном сопровождении УФСБ по Челябинской области, возбуждено в отношении должностных лиц мэрии Магнитогорска. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате региона (КСП), речь идет о причинении ущерба бюджету. «Следственным отделом Правобережного района города Магнитогорска СКР по региону возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В ходе ревизии выявлены факты реализации земельных участков в пользу третьих лиц, без проведения торгов. Общая сумма причиненного ущерба бюджету города превысила 10 млн рублей», — заявили URA.RU в КСП. В пресс-службе мэрии Магнитогорска пока не смогли прокомментировать URA.RU данную информацию. Проверка Магнитогорска проводилась осенью 2020 года. Последний раз такая ревизия проходила в 2013 году, но тогда город проверяли только по ряду показателей. Материалы проверки согласно регламенту поступают в правоохранительные органы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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