В Кремле заявили, что Путин не знает про закон о признании ДНР

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Владимир Путин пока не получал письма с просьбой признать ДНР и ЛНР, сообщил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин не знает про закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, который внесли в Госдуму РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.

«Если я правильно понимаю, в Госдуме должно быть голосование. Обращение или будет принято, или нет. Это депутатская инициатива. Путин не информирован, потому что письма пока нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обратились к Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников. В КПРФ призвали Госдуму принять законопроект, чтобы защитить ДНР и ЛНР.

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Президент России Владимир Путин не знает про закон о признании Донецкой и Луганской народных республик, который внесли в Госдуму РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. «Если я правильно понимаю, в Госдуме должно быть голосование. Обращение или будет принято, или нет. Это депутатская инициатива. Путин не информирован, потому что письма пока нет», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Ранее депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором обратились к Владимиру Путину по поводу необходимости признания Донецкой и Луганской народных республик. Среди авторов инициативы депутаты Госдумы Геннадий Зюганов, Алексей Куринный, Леонид Калашников. В КПРФ призвали Госдуму принять законопроект, чтобы защитить ДНР и ЛНР.
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