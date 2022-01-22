22 января 2022
21 января 2022

Пермяка с опасным заболеванием принудительно госпитализировали

© Служба новостей «URA.RU»
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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врачи, скорая помощь, медики
Мужчину повторно доставили в стационар Фото:

Судебные приставы доставили в диспансер жителя города Чусового Пермского края, больного открытой формой туберкулеза. Добровольно мужчина отказывался лечиться от общественно опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.

«Заболевание предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. В октябре 2021 года по решению суда мужчина был доставлен в стационар, но спустя полтора месяца покинул больницу. Вернувшийся в родной город гражданин по-прежнему представлял опасность для окружающих и подвергал их риску заражения», — рассказали в ведомстве.

Установленный судом срок для принудительной госпитализации еще не истек, поэтому представители краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра направили судебным приставам заявление о возобновлении исполнительного производства. Также медработники предоставили им специализированный автомобиль для доставки больного в стационар.

Сотрудники УФССП нашли мужчину дома и доставили его в противотуберкулезный диспансер в Губахе. По решению суда больной будет находиться там как минимум четыре месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что школьник из Березников попал в реанимацию после теста на туберкулез. Его родители намерены обратиться в прокуратуру и министерство здравоохранения края.

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Судебные приставы доставили в диспансер жителя города Чусового Пермского края, больного открытой формой туберкулеза. Добровольно мужчина отказывался лечиться от общественно опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Заболевание предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. В октябре 2021 года по решению суда мужчина был доставлен в стационар, но спустя полтора месяца покинул больницу. Вернувшийся в родной город гражданин по-прежнему представлял опасность для окружающих и подвергал их риску заражения», — рассказали в ведомстве. Установленный судом срок для принудительной госпитализации еще не истек, поэтому представители краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра направили судебным приставам заявление о возобновлении исполнительного производства. Также медработники предоставили им специализированный автомобиль для доставки больного в стационар. Сотрудники УФССП нашли мужчину дома и доставили его в противотуберкулезный диспансер в Губахе. По решению суда больной будет находиться там как минимум четыре месяца. Ранее URA.RU сообщало, что школьник из Березников попал в реанимацию после теста на туберкулез. Его родители намерены обратиться в прокуратуру и министерство здравоохранения края.
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