Пермяка с опасным заболеванием принудительно госпитализировали

Судебные приставы доставили в диспансер жителя города Чусового Пермского края, больного открытой формой туберкулеза. Добровольно мужчина отказывался лечиться от общественно опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю.
«Заболевание предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. В октябре 2021 года по решению суда мужчина был доставлен в стационар, но спустя полтора месяца покинул больницу. Вернувшийся в родной город гражданин по-прежнему представлял опасность для окружающих и подвергал их риску заражения», — рассказали в ведомстве.
Установленный судом срок для принудительной госпитализации еще не истек, поэтому представители краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра направили судебным приставам заявление о возобновлении исполнительного производства. Также медработники предоставили им специализированный автомобиль для доставки больного в стационар.
Сотрудники УФССП нашли мужчину дома и доставили его в противотуберкулезный диспансер в Губахе. По решению суда больной будет находиться там как минимум четыре месяца.
Судебные приставы доставили в диспансер жителя города Чусового Пермского края, больного открытой формой туберкулеза. Добровольно мужчина отказывался лечиться от общественно опасной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю. «Заболевание предусматривает временную изоляцию от общества с длительным приемом противотуберкулезных препаратов. В октябре 2021 года по решению суда мужчина был доставлен в стационар, но спустя полтора месяца покинул больницу. Вернувшийся в родной город гражданин по-прежнему представлял опасность для окружающих и подвергал их риску заражения», — рассказали в ведомстве. Установленный судом срок для принудительной госпитализации еще не истек, поэтому представители краевого клинического фтизиопульмонологического медцентра направили судебным приставам заявление о возобновлении исполнительного производства. Также медработники предоставили им специализированный автомобиль для доставки больного в стационар. Сотрудники УФССП нашли мужчину дома и доставили его в противотуберкулезный диспансер в Губахе. По решению суда больной будет находиться там как минимум четыре месяца. Ранее URA.RU сообщало, что школьник из Березников попал в реанимацию после теста на туберкулез. Его родители намерены обратиться в прокуратуру и министерство здравоохранения края.