Жительница Крыма выбросила из окна восьмилетнюю дочь

В Крыму суд арестовал женщину, которая выбросила в окно свою восьмилетнюю дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
«Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью», — передает РИА «Новости» решение суда.
Отмечается, что словесная ссора между матерью и дочкой переросла в рукоприкладство. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Восьмилетняя девочка погибла на месте. Мать полностью признала свою вину и дала изобличающие показания.
В Крыму суд арестовал женщину, которая выбросила в окно свою восьмилетнюю дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью», — передает РИА «Новости» решение суда. Отмечается, что словесная ссора между матерью и дочкой переросла в рукоприкладство. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Восьмилетняя девочка погибла на месте. Мать полностью признала свою вину и дала изобличающие показания.