Жительница Крыма выбросила из окна восьмилетнюю дочь

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора
Суд взял под стражу женщину, которая выкинула свою дочь в окно Фото:

В Крыму суд арестовал женщину, которая выбросила в окно свою восьмилетнюю дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

«Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью», — передает РИА «Новости» решение суда.

Отмечается, что словесная ссора между матерью и дочкой переросла в рукоприкладство. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Восьмилетняя девочка погибла на месте. Мать полностью признала свою вину и дала изобличающие показания.

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В Крыму суд арестовал женщину, которая выбросила в окно свою восьмилетнюю дочь. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». «Суд до 23 марта текущего года включительно заключил под стражу 44-летнюю жительницу поселка Новый Свет, которая выбросила свою 8-летнюю дочь из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже многоквартирного дома. Следствием установлено, что трагедии предшествовал словесный конфликт между матерью и дочерью», — передает РИА «Новости» решение суда. Отмечается, что словесная ссора между матерью и дочкой переросла в рукоприкладство. Причиной ссоры стали личные неприязненные отношения. Восьмилетняя девочка погибла на месте. Мать полностью признала свою вину и дала изобличающие показания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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