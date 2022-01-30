Заслуженный эколог РФ вступилась за зоопарки

31 января 2022 в 09:14 Размер текста - 17 +

Зоопарки являются банком для хранения различных видов животных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Зоопарки сегодня выполняют задачи по изучению поведения животных, сохранению видов для дальнейшего размножения, а также занимаются культурным просвещением населения. Об этом URA.RU рассказал главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова. «Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные, то есть, это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. Важные исследования для изучения поведения, экологии животных, которые можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов. И участие в программах по реинтродукции, то есть, исчезнувшие в природе животные могут возвращаться, используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках», — заявила Наталья Дронова. По словам эколога, есть уже несколько видов животных, которых удалось сохранить благодаря зоопаркам. «Зоопарки являются банком данных животных, и некоторые виды сохранились только в зоопарках, а после этого были восстановлены в природе. Например, зубр. Он полностью исчез в природе и из условий неволи, зоопарков, питомников его смогли размножить и выпустить. В России не было вообще зубров, были уничтожены, а сейчас их где-то полторы тысячи вольно живущих зубров. Также и лошадь Пржевальского», — уточнила она. В России несколько лет обсуждается инициатива закрытия зоопарков. Некоторые граждане уверены, что нельзя держать диких животных в неволе. Зоозащитники также выступает за это, считая, что животных нужно выводить из сферы развлечений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зоопарки сегодня выполняют задачи по изучению поведения животных, сохранению видов для дальнейшего размножения, а также занимаются культурным просвещением населения. Об этом URA.RU рассказал главный координатор проектов по сохранению редких видов животных Всемирного фонда дикой природы (WWF) России, заслуженный эколог РФ Наталья Дронова. «Есть три важные цели: культурно-просветительские, научные, то есть, это изучение поведения животных, изучение их размножения, что потом позволяет работать с животными в природе. Важные исследования для изучения поведения, экологии животных, которые можно использовать для разных проектов по сохранению этих видов. И участие в программах по реинтродукции, то есть, исчезнувшие в природе животные могут возвращаться, используя поголовье, которое сохранилось в зоопарках», — заявила Наталья Дронова. По словам эколога, есть уже несколько видов животных, которых удалось сохранить благодаря зоопаркам. «Зоопарки являются банком данных животных, и некоторые виды сохранились только в зоопарках, а после этого были восстановлены в природе. Например, зубр. Он полностью исчез в природе и из условий неволи, зоопарков, питомников его смогли размножить и выпустить. В России не было вообще зубров, были уничтожены, а сейчас их где-то полторы тысячи вольно живущих зубров. Также и лошадь Пржевальского», — уточнила она. В России несколько лет обсуждается инициатива закрытия зоопарков. Некоторые граждане уверены, что нельзя держать диких животных в неволе. Зоозащитники также выступает за это, считая, что животных нужно выводить из сферы развлечений.