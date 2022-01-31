В Москве не хватило коек для резко выросшего числа детей с COVID

Московские власти решили расширить коечный фонд до 1,3 тысячи мест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве фиксируют значительное число госпитализаций детей с COVID-19. В связи с этим городские власти приняли решение расширить коечный фонд до 1,3 тысячи мест.

1 февраля юных пациентов начнет принимать корпус больницы имени Г.Н. Сперанского. Коечный фонд для лечения детей будет расширен до 1,3 тысячи мест, сообщается на портале Департамента здравоохранения Москвы. В ближайшее время с детской заболеваемостью также будут работать два федеральных стационара. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве Анастасия Ракова.

«Сейчас, в связи с распространением штамма „Омикрон“, существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов», — сообщила вице-мэр, информация приводится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В корпусе больницы имени Г.Н. Сперанского подготовлены палаты и боксы, разграничены «чистые» и «красные» зоны, препятствующие распространению инфекции, а также модернизированы системы подачи медицинских газов. Имеется все необходимое оборудование, отделение реанимации и интенсивной терапии оснащено всем необходимым для оказания помощи, говорится в сообщении департамента.

Ранее в Москве в связи с распространением коронавируса и увеличенной нагрузкой на больницы в Москве решили на 3 недели остановить плановую госпитализацию детей. В ведомстве уточнили, что изменения не распространяются на плановую госпитализацию детей с онкологией и гематологическими заболеваниями. Также направлять в стационар будут тех пациентов, чье состояние не допускает промедления в оказании медицинской помощи.

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