Аналитики назвали самый популярный тэг пермяков в Instagram

31 января 2022 в 16:11 Размер текста - 17 +

С геотегом «Закамск» в соцсети есть уже 157 тысяч постов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU При публикации фото в Instagram пермяки чаще всего ставят геотег «Закамск». Как сообщает интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях «VC.ru», в соцсети есть 157 тысяч постов с такой пометкой. «В Instagram есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам „я тут был“. Инстаграм показывает информацию про это место, по которой… можно рассчитать популярность мест», — говорится в публикации. На втором месте по числу упоминаний в постах — Пермский театр оперы и балета (77 тысяч). Также пермяки любят проставлять геотеги ТРЦ «Столица» (76,5 тысяч), ТЦ «СпешиLOVE» (48,4 тысячи), Балатовский парк (45,5 тысячи). Среди других упоминаемых мест — лыжная база «Динамо», деревня Кондратово, спортивный микрорайон «Ива» и «Театр-театр». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

При публикации фото в Instagram пермяки чаще всего ставят геотег «Закамск». Как сообщает интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях «VC.ru», в соцсети есть 157 тысяч постов с такой пометкой. «В Instagram есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам „я тут был“. Инстаграм показывает информацию про это место, по которой… можно рассчитать популярность мест», — говорится в публикации. На втором месте по числу упоминаний в постах — Пермский театр оперы и балета (77 тысяч). Также пермяки любят проставлять геотеги ТРЦ «Столица» (76,5 тысяч), ТЦ «СпешиLOVE» (48,4 тысячи), Балатовский парк (45,5 тысячи). Среди других упоминаемых мест — лыжная база «Динамо», деревня Кондратово, спортивный микрорайон «Ива» и «Театр-театр».