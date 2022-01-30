30 января 2022
28 января 2022

Аналитики назвали самый популярный тэг пермяков в Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Закамск. Пермь, школа бадминтона
С геотегом «Закамск» в соцсети есть уже 157 тысяч постов Фото:

При публикации фото в Instagram пермяки чаще всего ставят геотег «Закамск». Как сообщает интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях «VC.ru», в соцсети есть 157 тысяч постов с такой пометкой.

«В Instagram есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам „я тут был“. Инстаграм показывает информацию про это место, по которой… можно рассчитать популярность мест», — говорится в публикации.

На втором месте по числу упоминаний в постах — Пермский театр оперы и балета (77 тысяч). Также пермяки любят проставлять геотеги ТРЦ «Столица» (76,5 тысяч), ТЦ «СпешиLOVE» (48,4 тысячи), Балатовский парк (45,5 тысячи). Среди других упоминаемых мест — лыжная база «Динамо», деревня Кондратово, спортивный микрорайон «Ива» и «Театр-театр».

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При публикации фото в Instagram пермяки чаще всего ставят геотег «Закамск». Как сообщает интернет-издание о бизнесе, стартапах, инновациях, маркетинге и технологиях «VC.ru», в соцсети есть 157 тысяч постов с такой пометкой. «В Instagram есть геотеги — отметки, которые можно прицепить к фоткам „я тут был“. Инстаграм показывает информацию про это место, по которой… можно рассчитать популярность мест», — говорится в публикации. На втором месте по числу упоминаний в постах — Пермский театр оперы и балета (77 тысяч). Также пермяки любят проставлять геотеги ТРЦ «Столица» (76,5 тысяч), ТЦ «СпешиLOVE» (48,4 тысячи), Балатовский парк (45,5 тысячи). Среди других упоминаемых мест — лыжная база «Динамо», деревня Кондратово, спортивный микрорайон «Ива» и «Театр-театр».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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