Силовики Беларуси хотят помочь Росгвардии в борьбе с митингами

31 января 2022 в 22:28 Размер текста - 17 +

Российски и белорусские силовики готовы обменяться опытом по борьбе с беспорядками и международным терроризмом Фото: Владимир Андреев © URA.RU МВД Беларуси готово поделиться с российскими коллегами опытом по пресечению массовых беспорядков. Об этом сообщил замглавы ведомства, командующий внутренними войсками Николай Карпенков во время визита в республику российской делегации Нацгвардии во главе с замдиректора службы генерал-полковником Олегом Плохим. «Уже в июне ожидаем приезда главы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. Уверен, мы получим бесценные знания и навыки, а также выработаем новые формы сотрудничества. Белорусская сторона всегда открыта и готова поделиться опытом, в том числе по пресечению массовых беспорядков», — цитирует Николая Карпенкова РИА «Новости». Замглавы МВД Беларуси отметил, что страны готовы обменяться знаниями в области проведения спецопераций по освобождению заложников и борьбы с международным терроризмом. Также Минск надеется расширить возможности обучения своих силовых кадров в российских вузах и получать информацию по подготовке специалистов по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов. Россия и Беларусь также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим усилением взаимодействия силовых ведомств, и подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 год. В нем, в том числе, предусмотрены совместные занятия по боевой и тактико-специальной подготовке, а также взаимное участие в практических семинарах. Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа 2021 года, после президентских выборов. Митингующие оказались не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Президент заявил, что деньги для некоторых протестующих идут из-за рубежа. Он поручил усилить охрану границы страны по всему периметру, чтоб не допустить в республику иностранных боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

МВД Беларуси готово поделиться с российскими коллегами опытом по пресечению массовых беспорядков. Об этом сообщил замглавы ведомства, командующий внутренними войсками Николай Карпенков во время визита в республику российской делегации Нацгвардии во главе с замдиректора службы генерал-полковником Олегом Плохим. «Уже в июне ожидаем приезда главы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. Уверен, мы получим бесценные знания и навыки, а также выработаем новые формы сотрудничества. Белорусская сторона всегда открыта и готова поделиться опытом, в том числе по пресечению массовых беспорядков», — цитирует Николая Карпенкова РИА «Новости». Замглавы МВД Беларуси отметил, что страны готовы обменяться знаниями в области проведения спецопераций по освобождению заложников и борьбы с международным терроризмом. Также Минск надеется расширить возможности обучения своих силовых кадров в российских вузах и получать информацию по подготовке специалистов по охране особо важных государственных объектов и специальных грузов. Россия и Беларусь также обсудили вопросы, связанные с дальнейшим усилением взаимодействия силовых ведомств, и подписали план двустороннего сотрудничества на 2022 год. В нем, в том числе, предусмотрены совместные занятия по боевой и тактико-специальной подготовке, а также взаимное участие в практических семинарах. Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа 2021 года, после президентских выборов. Митингующие оказались не согласны с победой действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по официальным данным, набрал более 80% голосов. Президент заявил, что деньги для некоторых протестующих идут из-за рубежа. Он поручил усилить охрану границы страны по всему периметру, чтоб не допустить в республику иностранных боевиков, оружия и денег для финансирования беспорядков.