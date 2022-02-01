Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к работодателям с просьбой пойти на встречу сотрудникам Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обратился к работодателям с просьбой не требовать с сотрудников больничные на бумаге. Он рекомендовал им установить специальные программы и получать больничные листы в электронном виде. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Я хочу обратиться к работодателям нашей области. Люди часами стоят в очередях, чтобы попасть к врачу и получить больничный. Я прошу вас пойти навстречу вашим сотрудникам и в ближайшие недели не требовать у них больничные на бумаге. Вы можете установить специальные программы и получать этот документ в электронном виде», — отметил губернатор в посте в социальной сети.

По словам главы региона, система здравоохранения перегружена. «Мы не можем резко увеличить количество врачей — у нас и так уже работают студенты. Заболевших ОРВИ и коронавирусом я прошу все-таки дождаться медика из поликлиники, если болезнь протекает не в критической форме, и оформить электронный больничный на сайте Фонда социального страхования», — сказано в посте.

Ранее URA.RU писало, что из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний.

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