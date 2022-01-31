31 января 2022

Свердловские ипохондрики провоцируют очереди за ПЦР-тестами. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Наркологический диспансер. Курган, очередь , регистратура, пациенты, больница, регистратура поликлиники
Свердловские врачи не успевают принять всех желающих на ПЦР-тест Фото:
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Коронавирус COVID-19

Из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Пациенты с минимальными признаками ОРВИ буквально из-за одного чиха бегут за ПЦР-тестом в поликлинику. Из-за этого образуются живые очереди в больницах. Но есть и те, кто из-за чиха начинает вызывать врача на дом», — поделился собеседник агентства.

По словам информатора, врачи оказываются в безвыходном положении. «В итоге — замкнутый круг: врачи не успевают из-за таких ипохондриков в больнице принять всех пациентов, операторы в колл-центре не все звонки успевают обрабатывать, а врачей, которые выходят на домашние вызовы, тем более не хватает», — отметил источник.

Редакция агентства направила официальный запрос в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители Челябинска жалуются на очереди в поликлиниках. В социальных сетях горожане просят губернатора Алексея Текслера решить этот вопрос, поскольку скопление людей способствует распространению коронавируса. В очередях не соблюдается дистанция, при этом большинство посетителей поликлиники кашляют, имеют высокую температуру и заражают здоровых людей.

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Из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Пациенты с минимальными признаками ОРВИ буквально из-за одного чиха бегут за ПЦР-тестом в поликлинику. Из-за этого образуются живые очереди в больницах. Но есть и те, кто из-за чиха начинает вызывать врача на дом», — поделился собеседник агентства. По словам информатора, врачи оказываются в безвыходном положении. «В итоге — замкнутый круг: врачи не успевают из-за таких ипохондриков в больнице принять всех пациентов, операторы в колл-центре не все звонки успевают обрабатывать, а врачей, которые выходят на домашние вызовы, тем более не хватает», — отметил источник. Редакция агентства направила официальный запрос в региональный минздрав. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что жители Челябинска жалуются на очереди в поликлиниках. В социальных сетях горожане просят губернатора Алексея Текслера решить этот вопрос, поскольку скопление людей способствует распространению коронавируса. В очередях не соблюдается дистанция, при этом большинство посетителей поликлиники кашляют, имеют высокую температуру и заражают здоровых людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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