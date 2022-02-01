Челябинской области грозит дефицит детской вакцины от COVID

Когда Челябинская область получит вторую партию вакцины «Спутник М», пока неизвестно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пришедшей в Челябинскую область партии в 2,4 тысячи доз детской вакцины от коронавируса «Спутник М» не хватит для всех желающих сделать прививки. Об этом сообщила 2 февраля на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт.

«С начала вакцинации и к концу дня 1 февраля прививки сделал 471 подросток. Только за последние сутки количество согласий на прививку, подписанных родителями, выросло сразу на тысячу. Очевидно, что полученной партии вакцины не хватит, мы заказали и ждем еще 5 тысяч доз „Спутника М“. Но когда они поступят в Челябинскую область — пока неизвестно», — рассказала Гехт.

По словам первого вице-губернатора, по итогам почти 500 прививок, сделанных детям и подросткам, не было получено ни одной жалобы. Также не зафиксировано ни одного осложнения.

Вакцинация остается самым эффективным способом максимально защитить несовершеннолетних от тяжелых последствий коронавируса. Ежедневно в Челябинской области регистрируется более 500 случаев заболевания школьников. По данным на 2 февраля, в больницах находится 176 детей с COVID-19, из них 33 — с пневмонией. Среди госпитализированных 52 младенца не старше трех месяцев. Двух семилетних детей пришлось подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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