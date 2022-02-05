Британские ученые сообщили о ложном симптоме «Омикрона»

Расстройство желудка, которое долгое время принимали за симптом штамма коронавируса «Омикрон», на самом деле не связан с COVID-19. Об этом сообщили ученые из Великобритании на сайте исследования коронавируса ZOE COVID Study.
«Когда мы рассмотрели результаты ПЦР-тестов, представленные в приложении, мы обнаружили, что, хотя значительная часть людей, сообщающих о желудочно-кишечных симптомах, дали положительный результат, мы также увидели увеличение доли людей с этими симптомами, которые дали отрицательный результат. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является», — пишут британские ученые.
Расстройство желудка, которое долгое время принимали за симптом штамма коронавируса «Омикрон», на самом деле не связан с COVID-19. Об этом сообщили ученые из Великобритании на сайте исследования коронавируса ZOE COVID Study. «Когда мы рассмотрели результаты ПЦР-тестов, представленные в приложении, мы обнаружили, что, хотя значительная часть людей, сообщающих о желудочно-кишечных симптомах, дали положительный результат, мы также увидели увеличение доли людей с этими симптомами, которые дали отрицательный результат. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является», — пишут британские ученые. Ранее психотерапевты сообщили, что люди с повышенной тревожность могут ощущать ложные симптомы заражения COVID-19, являясь при этом абсолютно здоровыми. Главными симптомами «омикрон»-штамма по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.