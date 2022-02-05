05 февраля 2022

Британские ученые сообщили о ложном симптоме «Омикрона»

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Согласно статистике расстройство желудка не является симптомом «Омикрона», заявили британские ученые Фото:
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Коронавирус COVID-19

Расстройство желудка, которое долгое время принимали за симптом штамма коронавируса «Омикрон», на самом деле не связан с COVID-19. Об этом сообщили ученые из Великобритании на сайте исследования коронавируса ZOE COVID Study.

«Когда мы рассмотрели результаты ПЦР-тестов, представленные в приложении, мы обнаружили, что, хотя значительная часть людей, сообщающих о желудочно-кишечных симптомах, дали положительный результат, мы также увидели увеличение доли людей с этими симптомами, которые дали отрицательный результат. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является», — пишут британские ученые.

Ранее психотерапевты сообщили, что люди с повышенной тревожность могут ощущать ложные симптомы заражения COVID-19, являясь при этом абсолютно здоровыми. Главными симптомами «омикрон»-штамма по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.

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Расстройство желудка, которое долгое время принимали за симптом штамма коронавируса «Омикрон», на самом деле не связан с COVID-19. Об этом сообщили ученые из Великобритании на сайте исследования коронавируса ZOE COVID Study. «Когда мы рассмотрели результаты ПЦР-тестов, представленные в приложении, мы обнаружили, что, хотя значительная часть людей, сообщающих о желудочно-кишечных симптомах, дали положительный результат, мы также увидели увеличение доли людей с этими симптомами, которые дали отрицательный результат. Несмотря на то, что этот недуг может быть одним из признаков COVID-19, в последнее время, согласно статистике, он им не является», — пишут британские ученые. Ранее психотерапевты сообщили, что люди с повышенной тревожность могут ощущать ложные симптомы заражения COVID-19, являясь при этом абсолютно здоровыми. Главными симптомами «омикрон»-штамма по-прежнему остаются высокая температура, непрерывный кашель, потеря или изменение обоняния или вкуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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