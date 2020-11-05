Россиян предупредили о ложных симптомах коронавируса

Люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, когда физически совершенно здоровы. Об этом рассказала психотерапевт Яна Якупова.
«У здорового человека может повыситься температура, возникнуть головная и мышечная боль, а также появиться чувство сдавленности в грудной клетке и нехватки воздуха», — передает агентство
Психотерапевт подчеркнула, что в группе риска находятся люди с повышенной тревожностью и творческие личности. Также ложные симптомы возникают у тех, кому не хватает поддержки и внимания. Якупова уверена, что это связано с самовнушением.
Врач посоветовала тревожным людям отказаться от просмотра новостей о коронавирусе. Не стоит читать о симптомах и проявлениях COVID-19, уверена психотерапевт.
Подписывайтесь на URA.RU в