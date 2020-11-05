Россиян предупредили о ложных симптомах коронавируса

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Человек может ощущать сдавленность в грудной клетке и нехватку воздуха из-за излишней впечатлительности Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Люди с повышенной тревожностью могут ощущать симптомы коронавируса, когда физически совершенно здоровы. Об этом рассказала психотерапевт Яна Якупова.

«У здорового человека может повыситься температура, возникнуть головная и мышечная боль, а также появиться чувство сдавленности в грудной клетке и нехватки воздуха», — передает агентство News.ru со ссылкой на Якупову. По ее словам, ложные симптомы коронавируса могут появиться, если знакомые или родные человека ранее были заражены COVID-19.

Психотерапевт подчеркнула, что в группе риска находятся люди с повышенной тревожностью и творческие личности. Также ложные симптомы возникают у тех, кому не хватает поддержки и внимания. Якупова уверена, что это связано с самовнушением.

Врач посоветовала тревожным людям отказаться от просмотра новостей о коронавирусе. Не стоит читать о симптомах и проявлениях COVID-19, уверена психотерапевт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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