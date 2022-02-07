07 февраля 2022
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В больнице ЯНАО из-за COVID закрылась молочная кухня

© Служба новостей «URA.RU»
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Молочная кухня Салехардской окружной клинической больницы Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Салехардской окружной клинической больнице свою работу остановила детская молочная кухня. Как сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте», причиной стала массовая заболеваемость сотрудников короновирусом.

«С 8 по 14 февраля 2022 года временно приостанавливается деятельность молочной кухни, в том числе выдача молочной продукции, в связи с массовой заболеваемостью сотрудников детской молочной кухни острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ГБУЗ «СОКБ».

Как добавили в ГБУЗ «СОКБ», 90 процентов сотрудников заболели острыми вирусными инфекциями. Из-за этого у больницы нет возможности обеспечить работу молочной кухни. На данный момент около 100 детей получают молочную продукцию по рецептам и за первую неделю февраля они были обеспечены сухими молочными смесями. А дополнительные продукты кухни, а именно творог и цельное молоко для приготовления каш получили около 50 процентов детей.

«Для тех кому не досталась дополнительная молочная продукция при необходимости ее привезут. На период остановки работы, в помещениях молочной кухни запланирована генеральная уборка», — сообщили в Салехардской окружной клинической больнице.

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В Салехардской окружной клинической больнице свою работу остановила детская молочная кухня. Как сообщается в группе медицинского учреждения в социальной сети «ВКонтакте», причиной стала массовая заболеваемость сотрудников короновирусом. «С 8 по 14 февраля 2022 года временно приостанавливается деятельность молочной кухни, в том числе выдача молочной продукции, в связи с массовой заболеваемостью сотрудников детской молочной кухни острыми респираторными вирусными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ГБУЗ «СОКБ». Как добавили в ГБУЗ «СОКБ», 90 процентов сотрудников заболели острыми вирусными инфекциями. Из-за этого у больницы нет возможности обеспечить работу молочной кухни. На данный момент около 100 детей получают молочную продукцию по рецептам и за первую неделю февраля они были обеспечены сухими молочными смесями. А дополнительные продукты кухни, а именно творог и цельное молоко для приготовления каш получили около 50 процентов детей. «Для тех кому не досталась дополнительная молочная продукция при необходимости ее привезут. На период остановки работы, в помещениях молочной кухни запланирована генеральная уборка», — сообщили в Салехардской окружной клинической больнице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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