07 февраля 2022

«Омикрон» переходит из Екатеринбурга в область

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Брифинг по итогам заседания оперативного штаба по коронавирусу. Екатеринбург, козловских дмитрий
Дмитрий Козловских сообщил, что омикрон-штамм реже вызывает пневмонию Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В малых и средних городах Свердловской области прирост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса значительно превышает прирост в Екатеринбурге. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.

«Прирост заболеваемости [штаммом коронавируса „Омикрон“] в Екатеринбурге значительно меньше, чем в области. [Неблагоприятная] эпидситуация развивается в небольших, средних городах», — рассказал Козловских во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в столице Урала прирост заболеваемости наблюдается на уровне 20%, а в малых городах достигает 70%.

Козловских подчеркнул, что новый штамм коронавируса значительно реже вызывает пневмонию. Однако необходимо вакцинироваться и принимать меры профилактики, добавил он.

В Свердловской области с конца января начала расти заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон». Однако тяжелых случаев среди них значительно ниже, чем при заболевании штаммом «Дельта». В регионе на 8 февраля госпитализированы 826 человек.

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В малых и средних городах Свердловской области прирост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса значительно превышает прирост в Екатеринбурге. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. «Прирост заболеваемости [штаммом коронавируса „Омикрон“] в Екатеринбурге значительно меньше, чем в области. [Неблагоприятная] эпидситуация развивается в небольших, средних городах», — рассказал Козловских во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в столице Урала прирост заболеваемости наблюдается на уровне 20%, а в малых городах достигает 70%. Козловских подчеркнул, что новый штамм коронавируса значительно реже вызывает пневмонию. Однако необходимо вакцинироваться и принимать меры профилактики, добавил он. В Свердловской области с конца января начала расти заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон». Однако тяжелых случаев среди них значительно ниже, чем при заболевании штаммом «Дельта». В регионе на 8 февраля госпитализированы 826 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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