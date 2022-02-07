«Омикрон» переходит из Екатеринбурга в область

В малых и средних городах Свердловской области прирост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса значительно превышает прирост в Екатеринбурге. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских.
«Прирост заболеваемости [штаммом коронавируса „Омикрон“] в Екатеринбурге значительно меньше, чем в области. [Неблагоприятная] эпидситуация развивается в небольших, средних городах», — рассказал Козловских во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в столице Урала прирост заболеваемости наблюдается на уровне 20%, а в малых городах достигает 70%.
Козловских подчеркнул, что новый штамм коронавируса значительно реже вызывает пневмонию. Однако необходимо вакцинироваться и принимать меры профилактики, добавил он.
В Свердловской области с конца января начала расти заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон». Однако тяжелых случаев среди них значительно ниже, чем при заболевании штаммом «Дельта». В регионе на 8 февраля госпитализированы 826 человек.
В малых и средних городах Свердловской области прирост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса значительно превышает прирост в Екатеринбурге. Об этом заявил главный государственный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских. «Прирост заболеваемости [штаммом коронавируса „Омикрон“] в Екатеринбурге значительно меньше, чем в области. [Неблагоприятная] эпидситуация развивается в небольших, средних городах», — рассказал Козловских во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он подчеркнул, что в столице Урала прирост заболеваемости наблюдается на уровне 20%, а в малых городах достигает 70%. Козловских подчеркнул, что новый штамм коронавируса значительно реже вызывает пневмонию. Однако необходимо вакцинироваться и принимать меры профилактики, добавил он. В Свердловской области с конца января начала расти заболеваемость коронавирусом из-за распространения штамма «Омикрон». Однако тяжелых случаев среди них значительно ниже, чем при заболевании штаммом «Дельта». В регионе на 8 февраля госпитализированы 826 человек.