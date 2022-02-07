Пенсионный фонд в Перми передал часть функций МФЦ

Условия получения пособий остались прежними Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В многофункциональных центрах (МФЦ) Пермского края возобновляется прием заявлений на выплату 11 видов пособий. Раньше эти функции временно исполнял Пенсионный фонд, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Жители Пермского края вновь могут обращаться в МФЦ региона для назначения единовременных и ежемесячных пособий и выплат. Приостановка была связана с тем, что с 2022 года ряд услуг, которые ранее предоставлялись органами соцзащиты, был передан в ведение Пенсионного фонда», — сообщается на сайте.

Сейчас в многофункциональные центры можно подать заявление на следующие выплаты: неработающим родителям — при рождении ребенка, военнослужащим — на ребенка, уволенным женщинам — по беременности и родам, а также ряд других. В ПФР по Пермскому краю, заявили, что условия предоставления выплат остались прежними. Также там сообщили, что со временем получение пособий в Пенсионном фонде будет постепенно упрощаться.