У челябинского риелтора отбирают деньги и ключи от машин

Множество клиентов надеются, что Арсену Унаняну удастся справиться с проблемами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У директора и совладельца челябинской группы предприятий «Компаньон» Арсена Унаняна требуют забрать ключи от машин, катера и недвижимости, а также банковские карты, деньги и драгоценности. Соответствующее требование поступило в рамках дела о личном банкротстве бизнесмена, следует из базы судебных дел.

«Финансовый управляющий обратилась с заявлением, где просит обязать Унаняна Арсена Гамлетовича передать ей на хранение движимое имущество с полным комплектом правоустанавливающих документов и комплектом ключей. Также обеспечить передачу всех имеющихся банковских карт, ценных бумаг, товарно-материальных и иных ценностей, включая наличные деньги, драгоценности, ювелирные украшения и другие предметы роскоши, предметы искусства, имущество, необходимое для профессиональных занятий, иное имущество», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU).

Как следует из документа, движимым имуществом являются автомобили «ВАЗ-21083», Mitsubishi L2002/5 и катер Nordic. Кроме того, управляющий требует обеспечить доступ в жилище бизнесмена, чтобы описать принадлежащее тому имущество.

Унанян — один из самых известных и уважаемых риелторов Челябинской области. При участии его агентства «Компаньон» осуществляется множество сделок с недвижимостью, в том числе реализуются крупные договоры. Иски о банкротстве Унаняна подавали предприниматели Лев Мельник и Илья Горфман. Осенью 2021 года Арбитражный суд Челябинской области принял решение о личном банкротстве риелтора. На звонок корреспондента URA.RU в момент подготовки новости он не ответил.

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