Госуслуги рассказали о налогах и льготам по ним для детей

15 февраля 2022 в 10:29 Размер текста - 17 +

При продаже недвижимости дети обязаны декларировать доходы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россиянам рассказали об особенностях уплаты налогов и получения вычетов для детей. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, у несовершеннолетних может быть обязанность по декларированию доходов и возможность возврата НДФЛ при продаже недвижимости. «Дети — такие же налогоплательщики, как и взрослые. У них может быть обязанность по декларированию доходов и уплате НДФЛ при продаже недвижимости. Дети тоже имеют право на налоговые вычеты при покупке квартиры. Если на имя ребенка покупается новое жилье, он может заявить вычет для возврата НДФЛ. И таким образом уменьшить налог к уплате при продаже предыдущего жилья», — говорится в сообщении. Срок минимального владения жильем для продажи без налога и декларации — 3 года или 5 лет в зависимости от ситуации, добавили авторы. Если для покупки жилья был использован маткапитал, то при продаже детских долей доходы детей можно уменьшить на расходы родителей для оплаты этой доли. При этом часть материнского капитала также уменьшает налоговую базу. Если же долю ребенку выделили по соглашению и маткапитал не использовался, при продаже доход можно уменьшить на вычет, который не требует документального подтверждения — он составляет 1 млн рублей на весь объект. Доля вычета для ребенка рассчитывается пропорционально его части жилья. Если ребенку принадлежит 25%, его часть вычета — 250 000. Как сообщают авторы, подать декларацию и уплатить начисленный налог от имени детей до 18 лет обязаны родители. При продаже в 2021 году декларацию нужно подать до 4 мая 2022 года. Срок уплаты налога — 15 июля 2022 года. Ранее Госуслуги рассказали, как получить налоговый вычет за ипотеку. По словам авторов, выплата позволит россиянам сэкономить до 390 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянам рассказали об особенностях уплаты налогов и получения вычетов для детей. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале «Госуслуги: для родителей». По словам авторов, у несовершеннолетних может быть обязанность по декларированию доходов и возможность возврата НДФЛ при продаже недвижимости. «Дети — такие же налогоплательщики, как и взрослые. У них может быть обязанность по декларированию доходов и уплате НДФЛ при продаже недвижимости. Дети тоже имеют право на налоговые вычеты при покупке квартиры. Если на имя ребенка покупается новое жилье, он может заявить вычет для возврата НДФЛ. И таким образом уменьшить налог к уплате при продаже предыдущего жилья», — говорится в сообщении. Срок минимального владения жильем для продажи без налога и декларации — 3 года или 5 лет в зависимости от ситуации, добавили авторы. Если для покупки жилья был использован маткапитал, то при продаже детских долей доходы детей можно уменьшить на расходы родителей для оплаты этой доли. При этом часть материнского капитала также уменьшает налоговую базу. Если же долю ребенку выделили по соглашению и маткапитал не использовался, при продаже доход можно уменьшить на вычет, который не требует документального подтверждения — он составляет 1 млн рублей на весь объект. Доля вычета для ребенка рассчитывается пропорционально его части жилья. Если ребенку принадлежит 25%, его часть вычета — 250 000. Как сообщают авторы, подать декларацию и уплатить начисленный налог от имени детей до 18 лет обязаны родители. При продаже в 2021 году декларацию нужно подать до 4 мая 2022 года. Срок уплаты налога — 15 июля 2022 года. Ранее Госуслуги рассказали, как получить налоговый вычет за ипотеку. По словам авторов, выплата позволит россиянам сэкономить до 390 тысяч рублей.