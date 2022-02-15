Мэр Нефтеюганска провела кадровые рокировки в коммунальном блоке

Источник в городской политтусовке считает, что увольнения связаны с формирование лояльного управленческого состава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэр Нефтеюганска (ХМАО) Эльвира Бугай провела рокировки в коммунальном блоке, уволив директоров предприятий «Спецкоммунсервис» Олега Гаврилова и руководителя «Югансктранстеплосервис» Сергея Легченко. На освободившиеся должности назначены бизнесмен Павел Гончаренко и депутат думы Нефтеюганска Иван Мурзин. Источник URA.RU в городской политтусовке считает, что кадровая реформа мэра направлена на формирование лояльного управленческого состава в компаниях администрации.

«Бугай сейчас меняет людей из команды бывшего мэра Сергея Дегтярева на своих, с этим и связаны отставки Легченко и Гаврилова. Новый директор „Спецкоммунсервис“ до 2018 года был директором компании „Экосфера“, занимавшейся оптовой торговлей отходами и ломом, он связан с бизнес-интересами депутата Пыталева. А Мурзин получил должность благодаря своему мандату», — говорит информатор.

В мэрии Нефтеюганска URA.RU подтвердили увольнение Легченко и Гаврилова, а причины решения предпочли не сообщать. «11 февраля Олег Гаврилов снят с должности директора ООО „Спецкоммунсервис“. На эту должность назначен Павел Гончаренко», — говорят в пресс-службе. В приемной компании «Югансктранстеплосервис» же рассказали, что новый директор Иван Мурзин приступил к руководству предприятием с сегодняшнего дня.

Ранее URA.RU сообщало, что мэр Нефтеюганска уволила ответственного за питание в школах. Источник агентства рассказал, что увольнение связано с критикой питания в школе №3.

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