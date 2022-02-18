Помощник первого вице-губернатора ХМАО назначен вице-мэром

Михаил Макеев переходит с государственной на муниципальную службу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помощник первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова — Михаил Макеев назначен заместителем главы Ханты-Мансийского района. Об этом сообщается в аккаунте департамента государственной гражданской службы Югры в Instagram.

«Ранее Михаил Макеев замещал должность помощника первого заместителя Губернатора Югры. На новом месте работы он будет курировать вопросы кадровой политики и муниципальной службы, противодействия коррупции и юридического сопровождения деятельности органов администрации района», — сообщается в посте депгосслужбы. Также там указано, что Макеев являлся финалистом четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в треке «Государственное управление».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.