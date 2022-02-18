18 февраля 2022

Помощник первого вице-губернатора ХМАО назначен вице-мэром

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Россия. Курган. 02 марта 2021. Судебное заседание по уголовному делу бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, портфель, руки
Михаил Макеев переходит с государственной на муниципальную службу Фото:

Помощник первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова — Михаил Макеев назначен заместителем главы Ханты-Мансийского района. Об этом сообщается в аккаунте департамента государственной гражданской службы Югры в Instagram.

«Ранее Михаил Макеев замещал должность помощника первого заместителя Губернатора Югры. На новом месте работы он будет курировать вопросы кадровой политики и муниципальной службы, противодействия коррупции и юридического сопровождения деятельности органов администрации района», — сообщается в посте депгосслужбы. Также там указано, что Макеев являлся финалистом четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в треке «Государственное управление».

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.

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Помощник первого заместителя губернатора ХМАО Алексея Охлопкова — Михаил Макеев назначен заместителем главы Ханты-Мансийского района. Об этом сообщается в аккаунте департамента государственной гражданской службы Югры в Instagram. «Ранее Михаил Макеев замещал должность помощника первого заместителя Губернатора Югры. На новом месте работы он будет курировать вопросы кадровой политики и муниципальной службы, противодействия коррупции и юридического сопровождения деятельности органов администрации района», — сообщается в посте депгосслужбы. Также там указано, что Макеев являлся финалистом четвертого сезона конкурса «Лидеры России» в треке «Государственное управление». Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова назначила главой Гостехнадзора Андрея Никанова. До этого он отработал в окружной ГИБДД почти 25 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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