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Самолеты российских авиакомпаний не смогли вылететь из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Лайнеры задержаны из-за позднего прибытия в аэропорты Фото:

В Нижневартовске на несколько часов задержали вылеты самолетов в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска

«Задержаны авиарейсы нескольких авиакомпаний. Причины в позднем прибытии самолетов, рейсы Rusline задержаны решением авиакомпании. Лайнеры вылетят с задержкой», — добавили в справочном бюро.

Из нижневартовского аэропорта также не вылетели самолеты авиакомпаний S7 и Utair. Пассажиры ожидают вылетов в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург и Нижнекамск.

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В Нижневартовске на несколько часов задержали вылеты самолетов в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска «Задержаны авиарейсы нескольких авиакомпаний. Причины в позднем прибытии самолетов, рейсы Rusline задержаны решением авиакомпании. Лайнеры вылетят с задержкой», — добавили в справочном бюро. Из нижневартовского аэропорта также не вылетели самолеты авиакомпаний S7 и Utair. Пассажиры ожидают вылетов в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург и Нижнекамск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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