Самолеты российских авиакомпаний не смогли вылететь из ХМАО

Лайнеры задержаны из-за позднего прибытия в аэропорты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Нижневартовске на несколько часов задержали вылеты самолетов в Москву, Екатеринбург и Новосибирск. Об этом URA.RU рассказали в аэропорту Нижневартовска

«Задержаны авиарейсы нескольких авиакомпаний. Причины в позднем прибытии самолетов, рейсы Rusline задержаны решением авиакомпании. Лайнеры вылетят с задержкой», — добавили в справочном бюро.

Из нижневартовского аэропорта также не вылетели самолеты авиакомпаний S7 и Utair. Пассажиры ожидают вылетов в Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Оренбург и Нижнекамск.