В ХМАО ребенок погиб от отравления газом

В Югорске (ХМАО) в частном жилом доме в ночь на 2 марта погиб 13-летний ребенок. Власти города в соцсети сообщили, что причиной смерти стали проблемы с газовым оборудованием.
«Минувшей ночью в Югорске в частном доме погиб ребенок 2012 года рождения. Предварительная причина несчастного случая — неправильная эксплуатация или неисправность газового оборудования», — сообщается в telegram-канале местных властей.
Уточняется, что это не единственная жертва в доме. Также вместе с ребенком погиб молодой человек 2000 года рождения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
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