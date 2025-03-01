01 марта 2025
28 февраля 2025

В ХМАО ребенок погиб от отравления газом

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной трагедии стали проблемы с газовым оборудованием в доме
Причиной трагедии стали проблемы с газовым оборудованием в доме Фото:

В Югорске (ХМАО) в частном жилом доме в ночь на 2 марта погиб 13-летний ребенок. Власти города в соцсети сообщили, что причиной смерти стали проблемы с газовым оборудованием.

«Минувшей ночью в Югорске в частном доме погиб ребенок 2012 года рождения. Предварительная причина несчастного случая — неправильная эксплуатация или неисправность газового оборудования», — сообщается в telegram-канале местных властей.

Уточняется, что это не единственная жертва в доме. Также вместе с ребенком погиб молодой человек 2000 года рождения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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В Югорске (ХМАО) в частном жилом доме в ночь на 2 марта погиб 13-летний ребенок. Власти города в соцсети сообщили, что причиной смерти стали проблемы с газовым оборудованием. «Минувшей ночью в Югорске в частном доме погиб ребенок 2012 года рождения. Предварительная причина несчастного случая — неправильная эксплуатация или неисправность газового оборудования», — сообщается в telegram-канале местных властей. Уточняется, что это не единственная жертва в доме. Также вместе с ребенком погиб молодой человек 2000 года рождения. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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