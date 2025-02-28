Сургутянин пытался привлечь внимание, изрезав руку ножом в ТЦ
В Сургуте (ХМАО) в ТЦ «Аура» мужчина изрезал себе руку ножом прямо на глазах посетителей. В ГУ МВД России по ХМАО URA.RU сообщили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас сургутянин госпитализирован.
«На фудкорте в ТЦ „Аура“ мужчина в состоянии алкогольного опьянения с помощью ножа изрезал себе руку. До приезда полиции и скорой помощи его задержали охранники. Мужчину госпитализировали, он жив», — рассказали в ведомстве.
По словам правоохранителей, сургутянин ведет асоциальный образ жизни. Своими действиями он пытался привлечь внимание.
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