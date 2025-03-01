01 марта 2025
28 февраля 2025

Следователи раскрыли подробности отравления газом ребенка в ХМАО

В ХМАО возбуждено уголовное дело после смерти ребенка от отравления газом
© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности
Уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности Фото:

В Югорске (ХМАО) по улице Южной вечером 1 марта были обнаружены тела двух человек. В окружном СК РФ сообщили, что от отравления газом погибла 12-летняя девочка и ее старший брат. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Вечером 1 марта 2025 года поступило сообщение об обнаружении в частном жилом доме по улице Южной города Югорска 12-летней девочки и ее 24-летнего брата без признаков жизни. По предварительным данным, смерть произошла в результате отравления газом. По факту их гибели возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале окружного следственного Управления.

Предварительно, газ скопился в одном из помещений дома, что и вызвало смертельное отравление. Для установления точной причины гибели двоих югорчан назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы. Так же проверка ждет и работников организации, обслуживающих газовое оборудование. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщалось ранее, причиной скопления газа, могла стать не правильная эксплуатация или неисправность газового оборудования. Следователям предстоит установить точные причины и виновных в гибели двоих человек.

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В Югорске (ХМАО) по улице Южной вечером 1 марта были обнаружены тела двух человек. В окружном СК РФ сообщили, что от отравления газом погибла 12-летняя девочка и ее старший брат. По данному факту возбуждено уголовное дело. «Вечером 1 марта 2025 года поступило сообщение об обнаружении в частном жилом доме по улице Южной города Югорска 12-летней девочки и ее 24-летнего брата без признаков жизни. По предварительным данным, смерть произошла в результате отравления газом. По факту их гибели возбуждено уголовное дело», — сообщается в telegram-канале окружного следственного Управления. Предварительно, газ скопился в одном из помещений дома, что и вызвало смертельное отравление. Для установления точной причины гибели двоих югорчан назначены судебно-медицинские и техническая экспертизы. Так же проверка ждет и работников организации, обслуживающих газовое оборудование. Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности. Как сообщалось ранее, причиной скопления газа, могла стать не правильная эксплуатация или неисправность газового оборудования. Следователям предстоит установить точные причины и виновных в гибели двоих человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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