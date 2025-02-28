28 февраля 2025

В Нижневартовске почти час будут выть сирены

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске проверка системы оповещения продлится 44 минуты
В Нижневартовске проверка системы оповещения продлится 44 минуты Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) пройдет проверка системы оповещения. Она продлится 44 минуты — с 10:00 до 10:44. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии города.

«В Нижневартовске 5 марта пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Время подачи сигнала — c 10 часов до 10 часов 44 минут», — написано в telegram-канале ведомства.

Там уточняют, что это всего лишь проверка. При срабатывании оповещателя следует соблюдать спокойствие.

Такая же проверка пройдет и в Сургуте. Там сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30.

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В Нижневартовске (ХМАО) пройдет проверка системы оповещения. Она продлится 44 минуты — с 10:00 до 10:44. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии города. «В Нижневартовске 5 марта пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Время подачи сигнала — c 10 часов до 10 часов 44 минут», — написано в telegram-канале ведомства. Там уточняют, что это всего лишь проверка. При срабатывании оповещателя следует соблюдать спокойствие. Такая же проверка пройдет и в Сургуте. Там сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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