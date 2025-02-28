В Нижневартовске почти час будут выть сирены

В Нижневартовске проверка системы оповещения продлится 44 минуты
В Нижневартовске (ХМАО) пройдет проверка системы оповещения. Она продлится 44 минуты — с 10:00 до 10:44. Об этом сообщили в telegram-канале мэрии города.
«В Нижневартовске 5 марта пройдет комплексная проверка готовности системы оповещения населения. Время подачи сигнала — c 10 часов до 10 часов 44 минут», — написано в telegram-канале ведомства.
Там уточняют, что это всего лишь проверка. При срабатывании оповещателя следует соблюдать спокойствие.
Такая же проверка пройдет и в Сургуте. Там сирены включат во временной промежуток с 10:00 до 11:30.
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