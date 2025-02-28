Жители ХМАО собрали 70 кубометров гумпомощи для добровольцев Анапы

Жители ХМАО всего за месяц собрали 70 кубометров гуманитарной помощи. Она предназначена для добровольцев, которые устраняют последствия разлива нефти в Анапе, сообщили в правительстве региона.
«Наша сила в единстве! Всего за месяц неравнодушные югорчане собрали 70 кубометров гуманитарной помощи для добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Анапе, Темрюкском районе и Краснодарском крае», — написано в telegram-канале ведомства.
Уже сегодня около 9 тысяч защитных костюмов, более 136 тысяч масок, 30 тысяч строительных мешков, свыше тысячи батончиков для перекуса, сотни упаковок кофе и чая отправятся из столицы округа на Черноморское побережье. Также в грузе находятся сапоги, перчатки, лопаты, респираторы и многое другое.
Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. При этом, пользуются популярностью путевки в Крым.
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