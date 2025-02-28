28 февраля 2025

Жители ХМАО собрали 70 кубометров гумпомощи для добровольцев Анапы

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО собрали более 136 тысяч масок и 30 тысяч строительных мешков для добровольцев в Анапе
В ХМАО собрали более 136 тысяч масок и 30 тысяч строительных мешков для добровольцев в Анапе Фото:

Жители ХМАО всего за месяц собрали 70 кубометров гуманитарной помощи. Она предназначена для добровольцев, которые устраняют последствия разлива нефти в Анапе, сообщили в правительстве региона.

«Наша сила в единстве! Всего за месяц неравнодушные югорчане собрали 70 кубометров гуманитарной помощи для добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Анапе, Темрюкском районе и Краснодарском крае», — написано в telegram-канале ведомства.

Уже сегодня около 9 тысяч защитных костюмов, более 136 тысяч масок, 30 тысяч строительных мешков, свыше тысячи батончиков для перекуса, сотни упаковок кофе и чая отправятся из столицы округа на Черноморское побережье. Также в грузе находятся сапоги, перчатки, лопаты, респираторы и многое другое.

Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. При этом, пользуются популярностью путевки в Крым.

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Жители ХМАО всего за месяц собрали 70 кубометров гуманитарной помощи. Она предназначена для добровольцев, которые устраняют последствия разлива нефти в Анапе, сообщили в правительстве региона. «Наша сила в единстве! Всего за месяц неравнодушные югорчане собрали 70 кубометров гуманитарной помощи для добровольцев, которые ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов в Анапе, Темрюкском районе и Краснодарском крае», — написано в telegram-канале ведомства. Уже сегодня около 9 тысяч защитных костюмов, более 136 тысяч масок, 30 тысяч строительных мешков, свыше тысячи батончиков для перекуса, сотни упаковок кофе и чая отправятся из столицы округа на Черноморское побережье. Также в грузе находятся сапоги, перчатки, лопаты, респираторы и многое другое. Жители Югры отказываются ехать на отдых в Анапу и Сочи из-за экологической катастрофы — разлива мазута в Черном море. При этом, пользуются популярностью путевки в Крым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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