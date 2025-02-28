Губернатор ХМАО Руслан Кухарук освоил традиционный транспорт северных народов. Он управлял упряжкой в время гонки на губернаторском кубке оленеводов. Фото с URA.RU поделился источник в правительстве округа.
«После заезда на упряжке Кухарук буквально светился, видно, что ему очень понравился праздник. Кисы есть, на оленях катался — посвящение в северные губернаторы прошел успешно», — шутят инсайдеры.
На заполненных трибунах «Центра зимних видов спорта» собралась толпа VIP-тюменцев. Были и высокие гости с Ямала — спикер заксобрания Сергей Ямкин и его легендарный предшественник Сергей Харючи.
Кухарук пообещал, что к следующему году окружные власти проработают возможность участия в губернаторском кубке оленевода команд из других регионов. Он также поблагодарил за тепло и гостеприимство организаторов и участников соревнований.
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