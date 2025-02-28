28 февраля 2025

Губернатор ХМАО освоил традиционный транспорт северных народов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Ханты-Мансийске прошли гонки на оленьих упряжках
В Ханты-Мансийске прошли гонки на оленьих упряжках Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук освоил традиционный транспорт северных народов. Он управлял упряжкой в время гонки на губернаторском кубке оленеводов. Фото с URA.RU поделился источник в правительстве округа.

«После заезда на упряжке Кухарук буквально светился, видно, что ему очень понравился праздник. Кисы есть, на оленях катался — посвящение в северные губернаторы прошел успешно», — шутят инсайдеры.

На заполненных трибунах «Центра зимних видов спорта» собралась толпа VIP-тюменцев. Были и высокие гости с Ямала — спикер заксобрания Сергей Ямкин и его легендарный предшественник Сергей Харючи.

Кухарук пообещал, что к следующему году окружные власти проработают возможность участия в губернаторском кубке оленевода команд из других регионов. Он также поблагодарил за тепло и гостеприимство организаторов и участников соревнований.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук освоил традиционный транспорт северных народов. Он управлял упряжкой в время гонки на губернаторском кубке оленеводов. Фото с URA.RU поделился источник в правительстве округа. «После заезда на упряжке Кухарук буквально светился, видно, что ему очень понравился праздник. Кисы есть, на оленях катался — посвящение в северные губернаторы прошел успешно», — шутят инсайдеры. На заполненных трибунах «Центра зимних видов спорта» собралась толпа VIP-тюменцев. Были и высокие гости с Ямала — спикер заксобрания Сергей Ямкин и его легендарный предшественник Сергей Харючи. Кухарук пообещал, что к следующему году окружные власти проработают возможность участия в губернаторском кубке оленевода команд из других регионов. Он также поблагодарил за тепло и гостеприимство организаторов и участников соревнований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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