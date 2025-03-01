01 марта 2025
28 февраля 2025

В ХМАО назвали лучших оленеводов

В ХМАО подвели итоги юбилейных соревнований оленеводов на Кубок губернатора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Победителями соревнований стали Иван Покачев и Анастасия Айваседа
Победителями соревнований стали Иван Покачев и Анастасия Айваседа Фото:

В ХМАО подвели итоги соревнований оленеводов на Кубок губернатора. Соревнования в этом году стали юбилейными, их проводили на территории ХМАО в десятый раз, сообщил глава региона Руслан Кухарук. 

«Соперники состязались между собой, демонстрируя накопленный опыт и уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение. Абсолютным чемпионом среди мужчин признан Иван Борисович Покачев, Сургутский район. Среди женщин этого звания удостоена Анастасия Владимировна Айваседа, Нижневартовский район», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале. 

Кухарук поздравил победителей и поблагодарил участников за гостеприимство. В качестве приза двое лучших оленеводов Югры получили снегоходы. 

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проходит X Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Соревнования Руслан Кухарук открыл лично. Также во время гонки он покатался на оленьей упряжке. К следующему году в ХМАО рассмотрят возможность участия в Кубке губернатора оленеводов из других регионов. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО подвели итоги соревнований оленеводов на Кубок губернатора. Соревнования в этом году стали юбилейными, их проводили на территории ХМАО в десятый раз, сообщил глава региона Руслан Кухарук.  «Соперники состязались между собой, демонстрируя накопленный опыт и уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение. Абсолютным чемпионом среди мужчин признан Иван Борисович Покачев, Сургутский район. Среди женщин этого звания удостоена Анастасия Владимировна Айваседа, Нижневартовский район», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.  Кухарук поздравил победителей и поблагодарил участников за гостеприимство. В качестве приза двое лучших оленеводов Югры получили снегоходы.  Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проходит X Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Соревнования Руслан Кухарук открыл лично. Также во время гонки он покатался на оленьей упряжке. К следующему году в ХМАО рассмотрят возможность участия в Кубке губернатора оленеводов из других регионов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...