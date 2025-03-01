В ХМАО назвали лучших оленеводов

В ХМАО подвели итоги соревнований оленеводов на Кубок губернатора. Соревнования в этом году стали юбилейными, их проводили на территории ХМАО в десятый раз, сообщил глава региона Руслан Кухарук.
«Соперники состязались между собой, демонстрируя накопленный опыт и уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение. Абсолютным чемпионом среди мужчин признан Иван Борисович Покачев, Сургутский район. Среди женщин этого звания удостоена Анастасия Владимировна Айваседа, Нижневартовский район», — рассказал Кухарук в своем telegram-канале.
Кухарук поздравил победителей и поблагодарил участников за гостеприимство. В качестве приза двое лучших оленеводов Югры получили снегоходы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО проходит X Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок губернатора Югры. Соревнования Руслан Кухарук открыл лично. Также во время гонки он покатался на оленьей упряжке. К следующему году в ХМАО рассмотрят возможность участия в Кубке губернатора оленеводов из других регионов.
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