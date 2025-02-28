Стало известно с чем связаны 70% всех смертей жителей ХМАО

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) вызвали 70% всех смертей в ХМАО. Также они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, сообщили в Нижневартовской городской поликлинике №1.
«Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По данным департамента здравоохранения ХМАО-Югры, более 70% всех случаев смерти в регионе связаны именно с ХНИЗ», — написано в telegram-канале медучреждения.
Основные факторы риска развития ХНИЗ — неправильное питание, маленькая физактивность, употребление табака и алкоголя. Предотвратить многие хронические заболевания способны регулярные профилактические осмотры.
Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза.
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