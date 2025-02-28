28 февраля 2025

Стало известно с чем связаны 70% всех смертей жителей ХМАО

Основной причиной всех смертей в ХМАО являются хронические заболевания
© Служба новостей «URA.RU»
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ХНИЗ - основная причина инвалидности и преждевременной смертности в ХМАО
ХНИЗ - основная причина инвалидности и преждевременной смертности в ХМАО Фото:

Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) вызвали 70% всех смертей в ХМАО. Также они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, сообщили в Нижневартовской городской поликлинике №1.

«Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По данным департамента здравоохранения ХМАО-Югры, более 70% всех случаев смерти в регионе связаны именно с ХНИЗ», — написано в telegram-канале медучреждения.

Основные факторы риска развития ХНИЗ — неправильное питание, маленькая физактивность, употребление табака и алкоголя. Предотвратить многие хронические заболевания способны регулярные профилактические осмотры.

Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза.

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Хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) вызвали 70% всех смертей в ХМАО. Также они являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности, сообщили в Нижневартовской городской поликлинике №1. «Хронические неинфекционные заболевания являются основной причиной инвалидности и преждевременной смертности в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. По данным департамента здравоохранения ХМАО-Югры, более 70% всех случаев смерти в регионе связаны именно с ХНИЗ», — написано в telegram-канале медучреждения. Основные факторы риска развития ХНИЗ — неправильное питание, маленькая физактивность, употребление табака и алкоголя. Предотвратить многие хронические заболевания способны регулярные профилактические осмотры. Численность постоянного населения Ханты-Мансийска в 2024 году увеличилась на 1,5%, относительно показателей предыдущего года. Основной причиной этого стал уровень рождаемости, превосходящий смертность в два раза.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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