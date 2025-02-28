На соревнованиях оленеводов в ХМАО будут участвовать команды из других регионов

В следующем году в Конкурсе профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры могут принять участие команды из других регионов. Такое предложение поступило губернатору ХМАО во время соревнований в этом году. Он обещал рассмотреть и проработать идею.
«Проработаем предложение об участии в конкурсе команд из других субъектов Российской Федерации. До новых встреч, ждем вас в Югре!» — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Он также поблагодарил за тепло и гостеприимство организаторов и участников соревнований. Их абсолютными чемпионами стали Иван Покачев из Сургутского района и Анастасия Айваседа из Нижневартовского.
В ХМАО стартовал Конкурс профессионального мастерства среди оленеводов на кубок Губернатора Югры. Его открывал сам глава региона Руслан Кухарук, а среди гостей были замечены председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и его предшественник Сергей Харючи.
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