ХМАО в 3,3 раза сократил количество загрязненных нефтью территорий

В ХМАО активно занимаются вопросом экологии. Так за последние 10 лет в регионе в 3,3 раза сократилось количество загрязненных нефтью территорий, в 35 раз — количество шламовых амбаров, а также показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%. Об этом сообщили в правительстве Югры.
«За 10 лет Югра на 36% сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%, в 3,3 раза снижены накопленные площади загрязненных земель, в 35 раз сокращено количество шламовых амбаров, 90% образованных отходов производства и потребления обезвреживаются и утилизируются», — написано в telegram-канале ведомства.
Также сообщается, что в июле 2025 года в Югре пройдет Всероссийский молодежный экологический форум «Арктика. Лед тронулся». В регион приедет около 500 человек со всей России.
В ХМАО в День батарейки, который отмечают 18 февраля, подвели промежуточные итоги образовательного экопроекта «Сдавайте батарейки в Югре». В текущем учебном году в экопроекте участвует 368 образовательных учреждений региона, которые собрали уже 6 тонн 174 килограмма батареек.
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