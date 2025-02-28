28 февраля 2025

ХМАО в 3,3 раза сократил количество загрязненных нефтью территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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ХМАО за 10 лет сократил в 3,3 раза количество территорий, загрязненных нефтью
ХМАО за 10 лет сократил в 3,3 раза количество территорий, загрязненных нефтью Фото:

В ХМАО активно занимаются вопросом экологии. Так за последние 10 лет в регионе в 3,3 раза сократилось количество загрязненных нефтью территорий, в 35 раз — количество шламовых амбаров, а также показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%. Об этом сообщили в правительстве Югры.

«За 10 лет Югра на 36% сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%, в 3,3 раза снижены накопленные площади загрязненных земель, в 35 раз сокращено количество шламовых амбаров, 90% образованных отходов производства и потребления обезвреживаются и утилизируются», — написано в telegram-канале ведомства.

Также сообщается, что в июле 2025 года в Югре пройдет Всероссийский молодежный экологический форум «Арктика. Лед тронулся». В регион приедет около 500 человек со всей России.

В ХМАО в День батарейки, который отмечают 18 февраля, подвели промежуточные итоги образовательного экопроекта «Сдавайте батарейки в Югре». В текущем учебном году в экопроекте участвует 368 образовательных учреждений региона, которые собрали уже 6 тонн 174 килограмма батареек.

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В ХМАО активно занимаются вопросом экологии. Так за последние 10 лет в регионе в 3,3 раза сократилось количество загрязненных нефтью территорий, в 35 раз — количество шламовых амбаров, а также показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%. Об этом сообщили в правительстве Югры. «За 10 лет Югра на 36% сократила выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Показатель утилизации попутного нефтяного газа достиг 95,8%, в 3,3 раза снижены накопленные площади загрязненных земель, в 35 раз сокращено количество шламовых амбаров, 90% образованных отходов производства и потребления обезвреживаются и утилизируются», — написано в telegram-канале ведомства. Также сообщается, что в июле 2025 года в Югре пройдет Всероссийский молодежный экологический форум «Арктика. Лед тронулся». В регион приедет около 500 человек со всей России. В ХМАО в День батарейки, который отмечают 18 февраля, подвели промежуточные итоги образовательного экопроекта «Сдавайте батарейки в Югре». В текущем учебном году в экопроекте участвует 368 образовательных учреждений региона, которые собрали уже 6 тонн 174 килограмма батареек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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