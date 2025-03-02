02 марта 2025
01 марта 2025

В Нижневартовске произошло тройное ДТП с пострадавшими

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека
В Нижневартовске в ДТП пострадали два человека Фото:

В Нижневартовске на перекрестке улицы Индустриальной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».

«По предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Toyota“,  с последующим наездом на стоящее перед перекрёстком транспортное средство „Лада“», — сообщает канал.

В результате аварии 26-летний водитель Toyota и его 23-летний пассажир получили травмы. Их доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрывали участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.

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В Нижневартовске на перекрестке улицы Индустриальной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры». «По предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Toyota“,  с последующим наездом на стоящее перед перекрёстком транспортное средство „Лада“», — сообщает канал. В результате аварии 26-летний водитель Toyota и его 23-летний пассажир получили травмы. Их доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрывали участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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