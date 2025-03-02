В Нижневартовске произошло тройное ДТП с пострадавшими

В Нижневартовске на перекрестке улицы Индустриальной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Два человека пострадали. Об этом сообщает telegram-канал «Госавтоинспекция Югры».
«По предварительным данным, при проезде регулируемого перекрестка на запрещающий сигнал светофора, допустил столкновение с автомобилем „Toyota“, с последующим наездом на стоящее перед перекрёстком транспортное средство „Лада“», — сообщает канал.
В результате аварии 26-летний водитель Toyota и его 23-летний пассажир получили травмы. Их доставили в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО перекрывали участок трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» на 827 километре. Причиной стало столкновения двух КАМАЗов.
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