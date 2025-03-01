Прокуратура подключилась к делу об отравлении ребенка газом в ХМАО

В Югорске (ХМАО) расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки и ее брата в частном доме от отравления газом взято на контроль прокуратуры. Об этом сообщили в окружном Управлении ведомства.
«Югорская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в частном доме. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.
На место происшествия выезжал югорский межрайонный прокурор. По результатам проверку в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.
Трагедия произошла минувшей ночью. В частном доме нашли погибшими 12-летнюю девочку и ее старшего брата. Они отравились газом. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, причиной стала неисправность или неверное использование газового оборудования.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!