01 марта 2025
28 февраля 2025

Прокуратура подключилась к делу об отравлении ребенка газом в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорский прокурор выезжал на место трагедии
Югорский прокурор выезжал на место трагедии Фото:

В Югорске (ХМАО) расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки и ее брата в частном доме от отравления газом взято на контроль прокуратуры. Об этом сообщили в окружном Управлении ведомства.

«Югорская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в частном доме. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства.

На место происшествия выезжал югорский межрайонный прокурор. По результатам проверку в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Трагедия произошла минувшей ночью. В частном доме нашли погибшими 12-летнюю девочку и ее старшего брата. Они отравились газом. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, причиной стала неисправность или неверное использование газового оборудования.

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В Югорске (ХМАО) расследование уголовного дела о гибели 12-летней девочки и ее брата в частном доме от отравления газом взято на контроль прокуратуры. Об этом сообщили в окружном Управлении ведомства. «Югорская межрайонная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели ребенка в частном доме. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего», — сообщается в telegram-канале ведомства. На место происшествия выезжал югорский межрайонный прокурор. По результатам проверку в случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. Трагедия произошла минувшей ночью. В частном доме нашли погибшими 12-летнюю девочку и ее старшего брата. Они отравились газом. Следователи возбудили уголовное дело. Предварительно, причиной стала неисправность или неверное использование газового оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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