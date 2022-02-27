Володин назвал предателями тех, кто не осуждает неонацистов

28 февраля 2022 в 02:45 Размер текста - 17 +

Деятели культуры, не осуждающие украинских неонацистов, являются предателями своего народа и российских военнослужащих, участвующих в миротворческой спецоперации. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем telegram-канале. «Неприемлема также позиция ряда деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР и ЛНР и даже сегодня не осуждают неонацистов, использующих мирных граждан как живой щит, размещая вооружение в центре жилых кварталов. Это никак иначе как предательством своего народа и тех, кто участвует в миротворческой операции, не назовешь», — написал Вячеслав Володин. Также он предложил принципиальным деятелям культуры отказаться от государственных грантов и должностей в бюджетных организациях. «Мы все за мир. За мирное урегулирование. Но не за счет интересов государства и его граждан», — резюмировал Володин. Ранее президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Он подчеркнул, что оккупация республики не входит в планы Москвы, передает RT. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уточнил, что идеальным исходом военной операции станет зачистка Украины от нацистов. Путин заявил, что спецоперация на Украине является вынужденной мерой. Постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что военная операция РФ скоро будет успешно закончена. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в ближайшие дни можно будет праздновать освобождение Украины от нацизма и терроризма, передает телеканал 360.