Рособрнадзор рассказал, как будут сдавать экзамены беженцы

Рособрнадзор сообщил о проработке вопроса прохождения ГИА и ЕГЭ беженцами и переселенцами из ДНР и ЛНР. Законопроект также будет касаться и российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом.
«Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и одиннадцатом классах. В форме промежуточной аттестации», — сообщается в ведомстве.
- Беженцы и вынужденные переселенцы будут проходить ГИА в 9 и 11 классах в форме промежуточной аттестации в 2022 году.
- Российские девятиклассники пройдут ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий.
- По поводу выпускников 11 классов, застрявших за рубежом, рассматривается вопрос проведения ЕГЭ в местах пребывания таких обучающихся, а также возможность выдачи аттестатов на основе результатов промежуточной аттестации (в зависимости от дальнейших планов на обучение).
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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