Рособрнадзор рассказал, как будут сдавать экзамены беженцы

03 марта 2022 в 18:47 Размер текста - 17 +

Беженцы смогут сдать ЕГЭ и ГИА в соответствии с новым законопроектом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Украины Рособрнадзор сообщил о проработке вопроса прохождения ГИА и ЕГЭ беженцами и переселенцами из ДНР и ЛНР. Законопроект также будет касаться и российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом. «Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и одиннадцатом классах. В форме промежуточной аттестации», — сообщается в ведомстве. Беженцы и вынужденные переселенцы будут проходить ГИА в 9 и 11 классах в форме промежуточной аттестации в 2022 году.

Российские девятиклассники пройдут ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий.

По поводу выпускников 11 классов, застрявших за рубежом, рассматривается вопрос проведения ЕГЭ в местах пребывания таких обучающихся, а также возможность выдачи аттестатов на основе результатов промежуточной аттестации (в зависимости от дальнейших планов на обучение). 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Рособрнадзор сообщил о проработке вопроса прохождения ГИА и ЕГЭ беженцами и переселенцами из ДНР и ЛНР. Законопроект также будет касаться и российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом. «Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и одиннадцатом классах. В форме промежуточной аттестации», — сообщается в ведомстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.