Рособрнадзор рассказал, как будут сдавать экзамены беженцы

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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, егэ, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Беженцы смогут сдать ЕГЭ и ГИА в соответствии с новым законопроектом Фото:
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Беженцы с Украины

Рособрнадзор сообщил о проработке вопроса прохождения ГИА и ЕГЭ беженцами и переселенцами из ДНР и ЛНР. Законопроект также будет касаться и российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом.

«Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и одиннадцатом классах. В форме промежуточной аттестации», — сообщается в ведомстве.

  • Беженцы и вынужденные переселенцы будут проходить ГИА в 9 и 11 классах в форме промежуточной аттестации в 2022 году.
  • Российские девятиклассники пройдут ГИА в формате промежуточной аттестации либо с применением дистанционных технологий.
  • По поводу выпускников 11 классов, застрявших за рубежом, рассматривается вопрос проведения ЕГЭ в местах пребывания таких обучающихся, а также возможность выдачи аттестатов на основе результатов промежуточной аттестации (в зависимости от дальнейших планов на обучение).

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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Рособрнадзор сообщил о проработке вопроса прохождения ГИА и ЕГЭ беженцами и переселенцами из ДНР и ЛНР. Законопроект также будет касаться и российских граждан, вынужденно оставшихся за рубежом. «Для беженцев и вынужденных переселенцев прорабатывается вопрос прохождения ГИА в девятом и одиннадцатом классах. В форме промежуточной аттестации», — сообщается в ведомстве. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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