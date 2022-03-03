Бразилец, задержанный в Екатеринбурге, отправлен на родину

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Судебное заседание по делу гражданина Бразилии Эдуардо Ришарда Серкези Фаузи. Екатеринбург, фаузи эдуардо
По данным Бразилии, Эдуардо Фаузи состоит в праворадикальной организации Фото:

Гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого в 2020 году задержали в аэропорту Екатеринбурга, экстрадировали на родину. Передача обвиняемого бразильской полиции прошла в московском международном аэропорту «Внуково». Информация об этом появилась на официальном сайте МВД России.

«Сегодня, 3 марта, Фаузи был передан бразильским правоохранительным органам», — сообщает МВД России. Мужчина провел на территории РФ почти два года. Фаузи просил у России политического убежища.

Вместе с соратниками в декабре 2019 года Фаузи забросал продюсерскую студию, снявшую фильм об Иисусе-гее, коктейлями Молотова. При этом никто не пострадал, даже пожара удалось избежать. После этого Фаузи поехал в Москву, где находятся его жена и ребенок. В Екатеринбург он прилетел для встречи со своей знакомой учительницей танцев. Ранее URA.RU писало, что, скрываясь от следствия, обвиняемый покинул Бразилию и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

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Гражданина Бразилии Эдуардо Фаузи, которого в 2020 году задержали в аэропорту Екатеринбурга, экстрадировали на родину. Передача обвиняемого бразильской полиции прошла в московском международном аэропорту «Внуково». Информация об этом появилась на официальном сайте МВД России. «Сегодня, 3 марта, Фаузи был передан бразильским правоохранительным органам», — сообщает МВД России. Мужчина провел на территории РФ почти два года. Фаузи просил у России политического убежища. Вместе с соратниками в декабре 2019 года Фаузи забросал продюсерскую студию, снявшую фильм об Иисусе-гее, коктейлями Молотова. При этом никто не пострадал, даже пожара удалось избежать. После этого Фаузи поехал в Москву, где находятся его жена и ребенок. В Екатеринбург он прилетел для встречи со своей знакомой учительницей танцев. Ранее URA.RU писало, что, скрываясь от следствия, обвиняемый покинул Бразилию и был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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