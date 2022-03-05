Washington Post раскрыл поставки оружия из США на Украину

05 марта 2022 в 12:57 Размер текста - 17 +

Стало известно, что США еще в декабре 2021 года начали доставлять оружие на Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Американская газета Washington Post раскрыло сведения по поставкам оружия на Украину. Издание уточняет, что США еще в декабре 2021 года начали доставлять оружие на Украину. «Пентагон еще в декабре оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах», — сообщает Washington Post. Эта информация получена из рассекреченного списка поставок. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по теме контактов с Россией. Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР после того, как Украина снова начала обстрелы населенных пунктов Донбасса. Путин 24 февраля 2022 года объявил россиянам о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, речь об оккупации не идет. Президент России отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Американская газета Washington Post раскрыло сведения по поставкам оружия на Украину. Издание уточняет, что США еще в декабре 2021 года начали доставлять оружие на Украину. «Пентагон еще в декабре оснащал Украину оружием и снаряжением, пригодными для ведения боевых действий в городских районах», — сообщает Washington Post. Эта информация получена из рассекреченного списка поставок. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Вашингтон шантажирует и запугивает разные страны по теме контактов с Россией. Ранее 21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость ДНР и ЛНР после того, как Украина снова начала обстрелы населенных пунктов Донбасса. Путин 24 февраля 2022 года объявил россиянам о проведении спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, речь об оккупации не идет. Президент России отметил, что у РФ нет злых намерений в отношении Украины, Россия лишь отвечает на недружественные действия других стран.