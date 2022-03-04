Следственный комитет в ХМАО создал канал в Telegram

05 марта 2022 в 13:38 Размер текста - 17 +

На канале будут публиковать информацию о следствии и видео операций ведомства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении. По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении. По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки.