Следственный комитет в ХМАО создал канал в Telegram

Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО.
«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении.
По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь.
Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки.
Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении. По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки.