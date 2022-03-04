04 марта 2022
03 марта 2022

Следственный комитет в ХМАО создал канал в Telegram

© Служба новостей «URA.RU»
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На канале будут публиковать информацию о следствии и видео операций ведомства Фото:

Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО.

«Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении.

По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь.

Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки.

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Управление следственного комитета по ХМАО будет размещать свои новости в приложении Telegram. Об этом журналисту URA.RU рассказали в управлении СУ СКР по ХМАО. «Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре информирует граждан о своей деятельности. Для этих целей сейчас создан канал в мессенджере Telegram», — сообщили в управлении. По словам представителя СКР, telegram-канал создан для удобства пользователей, которые предпочитают приложение поиску информации на сайте. «Мы будем публиковать тексты, видео с оперативных мероприятий. Продолжать работать в обычном режиме, но теперь на новой платформе», — добавил пресс-секретарь. Ранее URA.RU сообщало, что спасатели ХМАО публикуют трюки и челленджи в Tik Tok. На странице ведомства можно увидеть также видеозаписи от первого лица, памятки и лайфхаки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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