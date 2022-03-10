10 марта 2022

В садах на Широкой Речке вспыхнула баня. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В СНТ «Восток» вспыхнула баня Фото:

В садовом товариществе «Восток» города Екатеринбург вспыхнула баня. Пострадал один человек, тело второго пожарные ищут в сгоревшем здании. По словам местных жителей, в садовый дом несколько дней назад заселились мигранты.

«Первые прибывшие подразделения обнаружили, что на участке №132 открытым пламенем горит баня. В садовом доме проживали два мигранта, которые несколько дней назад прибыли на территорию России и только вчера подали документы на патент на работу. Видимо, этот повод и послужил для распития спиртного и похода в баню. Когда баня загорелась, из нее успел эвакуироваться, получив ожоги конечностей третей степени один мужчина. Второй, по его словам, остался в бане», — сообщает ИА «Ночные новости». Отмечается, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек. Сейчас пожарные продолжают поиски второго мужчины.

Ранее в Екатеринбурге загорелся автобус с 12 пассажирами. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников. Никто из пассажиров не пострадал.

В СНТ «Восток» вспыхнула баня
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В тушении пламени участвовало 11 машин
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Один из пострадавших получил ожоги третьей степени
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В садовом товариществе «Восток» города Екатеринбург вспыхнула баня. Пострадал один человек, тело второго пожарные ищут в сгоревшем здании. По словам местных жителей, в садовый дом несколько дней назад заселились мигранты. «Первые прибывшие подразделения обнаружили, что на участке №132 открытым пламенем горит баня. В садовом доме проживали два мигранта, которые несколько дней назад прибыли на территорию России и только вчера подали документы на патент на работу. Видимо, этот повод и послужил для распития спиртного и похода в баню. Когда баня загорелась, из нее успел эвакуироваться, получив ожоги конечностей третей степени один мужчина. Второй, по его словам, остался в бане», — сообщает ИА «Ночные новости». Отмечается, что площадь пожара составила 20 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек. Сейчас пожарные продолжают поиски второго мужчины. Ранее в Екатеринбурге загорелся автобус с 12 пассажирами. Инцидент произошел на перекрестке улиц Щербакова и Лыжников. Никто из пассажиров не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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