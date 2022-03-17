Дмитрий Махонин поручил провести проверку случившегося и наказать виновных Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Губернатор Пермского края отчитал коллег, которые вовремя не проинформировали его об аварии, случившейся на теплосетях Соликамска. Во время заседания правительства, прямая трансляция которого велась в YouTube, он назвал ситуацию недопустимой и поручил подчиненным разобраться в случившемся.

«Я знаю, что и „Уралкалий“, и „Т Плюс“ помогали в устранении аварии. Но, почему-то я об этом был проинформирован спустя сутки после аварии. Это недопустимо долго. И почему не сработали оперативные службы? Это вопрос отдельной проверки. Я прошу проверить действия каждого должностного лица. При наличии виновных, они должны быть наказаны», — сказал Махонин.

Он также поручил зампредседателя правительства края Андрею Кокореву и и. о. главы администрации губернатора Александру Смертину собрать специальную комиссию для выяснения причин случившегося. В свою очередь, Кокорев предположил, что местные власти не стали сразу докладывать о ситуации руководству региона, поскольку пытались разрешить ситуацию своими силами. «Но авария была масштабная, 18 прорывов на магистралке [магистральной теплосети], это серьезное технологическое нарушение», — заключил чиновник.

Из-за гидроудара на соликамской ТЭЦ, произошедшем 15 марта, без тепла остались тысячи горожан, проживающие в 133 многоквартирных домах, а также детсады и школы. Сейчас на месте находится министр ЖКХ и благоустройства Прикамья Артем Балахнин. Он отметил, что тепло подано в 6 социально-значимых объектов и 122 дома. В ближайшее время теплом будут обеспечены все жилые и социальные объекты, сказал глава минЖКХ.

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