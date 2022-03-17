Челябинские обувщики меняют планы производства в условиях санкций

Компании ищут производителей материалов, которые заменят иностранные Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Предприятия Челябинской области по производству обуви «Юничел» и «Магнитогорская обувная фабрика» меняют планы производства в условиях санкций. Как сообщили URA.RU в Фонде развития промышленности региона, компании ищут производителей, которые смогут поставлять российские материалы, не уступающие зарубежным в качестве.

«Компании модернизируют свои производственные мощности для перехода на отечественные материалы, увеличения объемов выпускаемой продукции и своевременного создания новых коллекций. Сегодня важнейшая для них задача — найти производителей, способных предоставить российские материалы, по качеству не уступающие зарубежным», — сообщили URA.RU в фонде развития промышленности.

В фонде добавили, что иностранный полиуретан, идущий на изготовление подошв, уже заменили отечественным пластификатом. Теперь ищут альтернативу европейским ниткам, которыми до недавнего времени сшивали натуральную кожу. Помощь компаниям с поиском производителей окажет региональный центр импортозамещения. Специалисты центра обработали уже 132 заявки как от предприятий, которые нуждаются в импортозамещении, так и от предприятий, которые могут предложить альтернативу.

Ранее гендиректор строительной компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов рассказал, что не стал останавливать из-за санкций продажи в строящихся домах Челябинска. Пахомов отметил, что при строительстве его компания использует ограниченное количество импортных материалов.

Западные страны ввели санкции в отношении РФ с целью ослабления российской экономики. Также санкции призваны ударить по гуманитарной и социальной сферах жизни россиян. Президент России Владимир Путин назвал такие действия, как имеющие все признаки агрессии.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам