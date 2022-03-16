Челябинские строители рассказали о работе в условиях санкций

Строительство и продажи жилья в Челябинской области не останавливаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Застройщики в Челябинской области продолжают в обычном режиме продавать жилье и завершают начатые проекты. Новые стройки станут возможны после того, как на федеральном уровне определятся с мерами поддержки отрасли в условиях санкций. Об этом заявили URA.RU гендиректор компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов и руководитель компании «Магнитострой» Олег Лакницкий.

«Мы не стали останавливать продажи в жилом комплексе „Ньютон“ и квартале „Хюгге“. Думаю, что и большинство застройщиков этого делать не станет. Банки продолжают в полном объеме финансировать уже начатые проекты, которые завершатся в установленные сроки. Что до импортных материалов, компания зависела от европейских поставок лишь по ограниченной номенклатуре, применяемой в основном на финишных работах», — заявил URA.RU директор строительной компании «Голос. Девелопмент» Сергей Пахомов.

При этом он отметил, что кредитование новых проектов финансовые организации пока не рассматривают. Поднятая же Центробанком до 20% ключевая ставка заставляет отрасль ждать мер поддержки со стороны правительства РФ. В самом «Голос. Девелопмент» есть запас материалов на строящиеся сейчас объекты и сейчас закупается только самое необходимое. По словам Пахомова не стоит поддаваться панике и закупать все именно сейчас, создавая ажиотаж и рост цен.

«Есть надежда, что к осени все цепочки поставок стабилизируются. Поставщики есть не только из Европы, но и из Азии, а также внутри России. Для отечественных производителей это станет шансом расширить рынок, заняв освободившиеся ниши», — пояснил директор «Голос. Девелопмент».

О том, что продажи жилья идут в обычном режиме, заявил URA.RU также гендиректор компании «Магнитострой» Олег Лакницкий. Единственное, что тормозит процесс — неясность с ключевой ставкой Центробанка, по которой строители ждут отдельного решения.

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