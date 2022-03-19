19 марта 2022

Австралия запретила экспорт сырья для производства алюминия в РФ

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Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнеры, контейнерные перевозки
Австралия запретила запрет экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.

«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ».

Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине.

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Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн. «Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ». Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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