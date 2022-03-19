Австралия запретила экспорт сырья для производства алюминия в РФ

20 марта 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Австралия запретила запрет экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн. «Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ». Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн. «Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ». Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине.