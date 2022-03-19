Австралия запретила экспорт сырья для производства алюминия в РФ

Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн.
«Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ».
Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине.
Правительство Австралии вводит запрет на экспорт глинозема, алюминиевых руд и бокситов в Россию. Об этом заявила глава австралийского МИД Марис Пейн. «Правительство Австралии вводит немедленный запрет на экспорт глинозема и алюминиевых руд, а также бокситов в Россию», — цитирует главу австралийского МИДа ТАСС. По ее словам, новые санкции позволят ограничить работу российских предприятий, производящий алюминий — «важнейший экспортный продукт РФ». Ранее Австралия вела санкции против Вооруженных Сил РФ и шести высокопоставленных российских военных командиров. Кроме того, власти страны добавили в санкционный список миллиардера Олега Дерипаску и председателя совета директоров группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга. 18 марта Австралия наложила ограничения на Фонд национального благосостояния России, министерство финансов РФ. Санкции последовали в ответ на начало российской спецоперации на Украине.