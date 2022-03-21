21 марта 2022

В Челябинской области сменили директора компании «МегаФон». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Сергей Денисов работал в компаниях «Евросеть» и «Связной» Фото:

Директором отделения телекоммуникационной компании «МегаФон» в Челябинской области стал Сергей Денисов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе оператора.

«В ближайшие планы включено расширение точек продаж и обслуживания, а также поиск альтернативных каналов реализации. Цель — обеспечить южноуральцам возможность в комфортной для себя локации приобрести комплект связи или получить грамотную консультацию. Это залог крепкой и надежной дружбы между клиентом и компанией», — цитирует слова нового топ-менеджера пресс-служба.

Денисов имеет 15-летний опыт работы опыт в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: продажи и обслуживание, менеджмент, управление розничной сетью. Ранее он отвечал за расширение салонов «Евросети» и «Связного». В 2013 году организовал масштабную дистрибуцию телеком-проекта на Урале. С 2022 года назначен директором челябинского отделения компании «МегаФон». Женат, воспитывает двоих детей.

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Директором отделения телекоммуникационной компании «МегаФон» в Челябинской области стал Сергей Денисов. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе оператора. «В ближайшие планы включено расширение точек продаж и обслуживания, а также поиск альтернативных каналов реализации. Цель — обеспечить южноуральцам возможность в комфортной для себя локации приобрести комплект связи или получить грамотную консультацию. Это залог крепкой и надежной дружбы между клиентом и компанией», — цитирует слова нового топ-менеджера пресс-служба. Денисов имеет 15-летний опыт работы опыт в сфере телекоммуникаций в разных направлениях: продажи и обслуживание, менеджмент, управление розничной сетью. Ранее он отвечал за расширение салонов «Евросети» и «Связного». В 2013 году организовал масштабную дистрибуцию телеком-проекта на Урале. С 2022 года назначен директором челябинского отделения компании «МегаФон». Женат, воспитывает двоих детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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