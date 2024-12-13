13 декабря 2024

Челябинец пригрел у себя 27 мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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Мигрантов сняли с незаконного учета
Мигрантов сняли с незаконного учета Фото:

В Челябинске полицейские установили мужчину, который фиктивно прописал у себя 27 иностранцев. Еще трое жителей столицы региона зарегистрировали у себя 15 граждан других государств. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по области.

«Участковые Отдела полиции „Тракторозаводский“ установили 58-летнего местного жителя, который фиктивно прописал у себя 27 иностранных граждан. Также полицейские выявили три квартиры, собственники которых за денежное вознаграждение поставили на учет по месту пребывания 15 иностранных граждан», — уточнили в главке МВД.

Зарегистрированные на квартирах фактически там не проживали. Аналогичные преступления зафиксировали в Магнитогорске. Здесь местный житель оформил миграционный учет троим мигрантам. Против всех правонарушителей возбуждены уголовные дела. 

Как URA/RU писало ранее, в Челябинске задержали мигрантов, которые продавали наркотики. При себе у одного из курьеров было 14 свертков с запрещенным веществом.

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В Челябинске полицейские установили мужчину, который фиктивно прописал у себя 27 иностранцев. Еще трое жителей столицы региона зарегистрировали у себя 15 граждан других государств. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МВД России по области. «Участковые Отдела полиции „Тракторозаводский“ установили 58-летнего местного жителя, который фиктивно прописал у себя 27 иностранных граждан. Также полицейские выявили три квартиры, собственники которых за денежное вознаграждение поставили на учет по месту пребывания 15 иностранных граждан», — уточнили в главке МВД. Зарегистрированные на квартирах фактически там не проживали. Аналогичные преступления зафиксировали в Магнитогорске. Здесь местный житель оформил миграционный учет троим мигрантам. Против всех правонарушителей возбуждены уголовные дела.  Как URA/RU писало ранее, в Челябинске задержали мигрантов, которые продавали наркотики. При себе у одного из курьеров было 14 свертков с запрещенным веществом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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