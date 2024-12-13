Бастрыкин поручил разобраться со срывом ремонта больницы в челябинском городе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим ремонтом больницы в Катав-Ивановске Челябинской области. Об этом рассказали в telegram-канале СК России.
«В эфире новостной передачи федерального канала сообщалось, что жители города Катав-Ивановск столкнулись с бездействием ответственных должностных лиц в вопросе срывов сроков ремонта районной больницы. Председателем СК России затребован доклад по этому факту», — говорится в сообщении ведомства.
Челябинские следователи проводят проверку по статье о халатности. Исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по региону Константин Правосудов направит в Москву доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.
Как URA.RU писало ранее, жители Катав-Ивановска записали обращение президенту России Владимиру Путину. Они попросили оказать содействие в восстановлении качественного медицинского обслуживания. По словам активистов, районная больница уже несколько лет находится на ремонте.
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