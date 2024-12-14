Из-за снегопада 15 декабря водителей просят воздержаться от поездок по автодороге М5 в Челябинской области. На некоторых участках дороги образовались многокилометровые пробки. С таким заявлением выступила Госавтоинспекция по региону.
«Уважаемые водители, просим вас без необходимости не выезжать на автодорогу М5. На территории Златоустовского городской округа затруднено движение грузового транспорта. Идут осадки в виде снега», — сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что на трассе М-5 по Златоустом образовалась многокилометровая пробка. Ситуация на хребте Уреньга осложнена затруднением движения в обе стороны, как в направлении Челябинска, так и Уфы. Водители большегрузных автомобилей испытывают трудности при подъеме на гору из-за сильного гололеда.
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