14 декабря 2024
13 декабря 2024

Водителей просят воздержаться от поездок по трассе М5 в Челябинской области. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На трассе М5 затруднено движение Фото:

Из-за снегопада 15 декабря водителей просят воздержаться от поездок по автодороге М5 в Челябинской области. На некоторых участках дороги образовались многокилометровые пробки. С таким заявлением выступила Госавтоинспекция по региону.

«Уважаемые водители, просим вас без необходимости не выезжать на автодорогу М5. На территории Златоустовского городской округа затруднено движение грузового транспорта. Идут осадки в виде снега», — сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что на трассе М-5 по Златоустом образовалась многокилометровая пробка. Ситуация на хребте Уреньга осложнена затруднением движения в обе стороны, как в направлении Челябинска, так и Уфы. Водители большегрузных автомобилей испытывают трудности при подъеме на гору из-за сильного гололеда.

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Из-за снегопада 15 декабря водителей просят воздержаться от поездок по автодороге М5 в Челябинской области. На некоторых участках дороги образовались многокилометровые пробки. С таким заявлением выступила Госавтоинспекция по региону. «Уважаемые водители, просим вас без необходимости не выезжать на автодорогу М5. На территории Златоустовского городской округа затруднено движение грузового транспорта. Идут осадки в виде снега», — сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что на трассе М-5 по Златоустом образовалась многокилометровая пробка. Ситуация на хребте Уреньга осложнена затруднением движения в обе стороны, как в направлении Челябинска, так и Уфы. Водители большегрузных автомобилей испытывают трудности при подъеме на гору из-за сильного гололеда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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